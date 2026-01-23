KTM verlässt Büro-Koloss von Ex-Chef Stefan Pierer

Der Innviertler Motorradhersteller KTM verlässt das „House of Brands“ in Munderfing, in dem die Verwaltung und das Management untergebracht sind. Der Mietvertrag mit der Welser MR Immoreal des früheren KTM-Chefs Stefan Pierer wurde aus Kostengründen gekündigt.
Es ist – noch – das Zentrum der KTM-Administration: Im „House of Brands“ in Munderfing sind Vorstandsbüros und mehrere Verwaltungsabteilungen des Innviertler Motorradherstellers untergebracht. Eigentümer ist die Firma MR Immoreal – deren Geschäftsführer: Stefan Pierer, der die Geschickte von KTM bis zur Insolvenz lenkte.
Nun wird KTM den Büro-Koloss allerdings verlassen, wie die „OÖN“ berichten: Aus Spargründen hat der Motorradhersteller den teuren Mietvertrag gekündigt. Nach der Pleite des Innviertler Traditionsbetriebs wird unternehmensintern jeder Euro umgedreht.
Mitarbeiter übersiedeln nach Mattighofen
Die Mitarbeiter, die bisher im „House of Brands“ tätig waren, sollen in die Zentrale nach Mattighofen übersiedeln. Die Produktion von KTM in Munderfing bleibt davon aber unberührt.
Erst kürzlich machte KTM mit dem Abbau von weiteren 500 Stellen – vorwiegend in der Verwaltung und dem mittleren Management – Schlagzeilen. Wie die „Krone“ berichtete, sollen die Jobs bis zur Jahresmittel wegfallen.
