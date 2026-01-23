Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus Spargründen

KTM verlässt Büro-Koloss von Ex-Chef Stefan Pierer

Oberösterreich
23.01.2026 09:45
Die Produktionswerke von KTM bleiben von der Veränderung unberührt.
Die Produktionswerke von KTM bleiben von der Veränderung unberührt.(Bild: APA/MANFRED FESL)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Innviertler Motorradhersteller KTM verlässt das „House of Brands“ in Munderfing, in dem die Verwaltung und das Management untergebracht sind. Der Mietvertrag mit der Welser MR Immoreal des früheren KTM-Chefs Stefan Pierer wurde aus Kostengründen gekündigt.

0 Kommentare

Es ist – noch – das Zentrum der KTM-Administration: Im „House of Brands“ in Munderfing sind Vorstandsbüros und mehrere Verwaltungsabteilungen des Innviertler Motorradherstellers untergebracht. Eigentümer ist die Firma MR Immoreal – deren Geschäftsführer: Stefan Pierer, der die Geschickte von KTM bis zur Insolvenz lenkte.

Nun wird KTM den Büro-Koloss allerdings verlassen, wie die „OÖN“ berichten: Aus Spargründen hat der Motorradhersteller den teuren Mietvertrag gekündigt. Nach der Pleite des Innviertler Traditionsbetriebs wird unternehmensintern jeder Euro umgedreht.

Mitarbeiter übersiedeln nach Mattighofen
Die Mitarbeiter, die bisher im „House of Brands“ tätig waren, sollen in die Zentrale nach Mattighofen übersiedeln. Die Produktion von KTM in Munderfing bleibt davon aber unberührt.

Lesen Sie auch:
Markus Achleitner (er wird im April 57) ist seit 2018 zuständiger Landesrat für Wirtschaft. ...
Krone Plus Logo
Weitere 500 Jobs weg:
„War Einschätzung zu KTM falsch, Herr Landesrat?“
20.01.2026
Rat der Gewerkschaft
Stellenabbau bei KTM: „Nichts unterschreiben!“
16.01.2026
Jobabbau bei KTM:
„Das ist eine Katastrophe für die 500 Leute“
14.01.2026

Erst kürzlich machte KTM mit dem Abbau von weiteren 500 Stellen – vorwiegend in der Verwaltung und dem mittleren Management – Schlagzeilen. Wie die „Krone“ berichtete, sollen die Jobs bis zur Jahresmittel wegfallen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
141.181 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
124.749 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
113.131 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Mehr Oberösterreich
Aus Spargründen
KTM verlässt Büro-Koloss von Ex-Chef Stefan Pierer
Zwei Folge-Unfälle
OÖ: Unfallopfer nach Kollision mit Lkw reanimiert
Aufregung in Gastro
Gecko kletterte in Hotelküche aus Erdbeerpackung
Alko-Fahrerflucht
Nach Crash weitergefahren, dann eingeschlafen
Krone Plus Logo
„Sind ausverkauft!“
Die Kälte sorgt für einen Ansturm auf Holzpellets
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf