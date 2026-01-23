KTM verlässt Büro-Koloss von Ex-Chef Stefan Pierer

Es ist – noch – das Zentrum der KTM-Administration: Im „House of Brands“ in Munderfing sind Vorstandsbüros und mehrere Verwaltungsabteilungen des Innviertler Motorradherstellers untergebracht. Eigentümer ist die Firma MR Immoreal – deren Geschäftsführer: Stefan Pierer, der die Geschickte von KTM bis zur Insolvenz lenkte.