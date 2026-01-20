Wieder ein Diebstahl mit dem Wassertrick!

Die Gutmütigkeit von vorwiegend älteren Menschen nutzen Trickdiebe derzeit dreist aus: Sie geben vor, Nachbarn zu sein, kein Wasser zu haben, einen Kübel voll Wasser mitnehmen zu wollen – und stehlen Geld.
Als Nachbar gab sich ein bisher Unbekannter am Dienstagnachmittag in einem Mehrparteienwohnhaus in der Stadt Spittal gegenüber einer 79-jährigen Mieterin aus. Er behauptete, in seiner Wohnung sei die Wasserversorgung unterbrochen. Genau das gleiche Vorgehen zeigte ein Trickdieb vor wenigen Tagen in Klagenfurt. Auch der Unbekannte in Spittal bat darum, in seinem Kübel etwas Wasser haben zu dürfen.
Der Trickdieb ist männlich, etwa 190 cm groß, hat eine leicht gebückte Körperhaltung, war bekleidet mit dunkler Hose und weißem Pullover mit dunklem Aufdruck auf der Vorderseite. Er spricht leicht ausländischen Akzent.
Während die 79-Jährige gütigerweise mit dem Kübel ins Bad ging, stahl er im Vorraum die Handtasche der Frau. Die Handtasche warf er dann im Stiegenhaus, die von ihm geleerte Brieftasche in etwa 200 Meter Entfernung vom Tatort weg. Der Täter hatte dabei Hunderte Euro erbeutet.
Die Polizei warnt vor diesem Trickdiebstahl. Hinweise zum flüchtigen Täter erbeten.
