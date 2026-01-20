Wieder ein Diebstahl mit dem Wassertrick!

Als Nachbar gab sich ein bisher Unbekannter am Dienstagnachmittag in einem Mehrparteienwohnhaus in der Stadt Spittal gegenüber einer 79-jährigen Mieterin aus. Er behauptete, in seiner Wohnung sei die Wasserversorgung unterbrochen. Genau das gleiche Vorgehen zeigte ein Trickdieb vor wenigen Tagen in Klagenfurt. Auch der Unbekannte in Spittal bat darum, in seinem Kübel etwas Wasser haben zu dürfen.