Liebesbetrug: „Ich hab‘ nur rosa Wölkchen gesehen“

291.650 Euro überwies oder schickte sie an verschiedene Adressen. „Ich hab' da alles gezahlt, was gegangen ist.“ Am 12. Juli 2025, dann die gute Nachricht: Ihr Liebster komme mit einem Flugzeug wieder nach Österreich. Die 54-Jährige erinnert sich: „Ich hab‘ mich irrsinnig gefreut. Ich hab‘ schon rosa Wölkchen gesehen.“ Aufgeregt sei sie zum Flughafen gefahren, hätte dort gewartet – ein Flieger kam aber nie an. Da sei sie aufgewacht. „Dann ist eine Welt für mich zusammengebrochen.“