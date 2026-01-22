Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

300.000 Euro gezahlt

Liebesbetrug: „Ich hab‘ nur rosa Wölkchen gesehen“

Gericht
22.01.2026 15:59
Die Betrüger bauen eine emotionale Beziehung zu den Opfern auf – und zocken sie dann ab.
Die Betrüger bauen eine emotionale Beziehung zu den Opfern auf – und zocken sie dann ab.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Im Landesgericht Korneuburg (NÖ) erzählt eine 54-Jährige, wie sie in einer dunklen Zeit ihres Lebens in die Fänge von Betrügern geriet. Ein vermeintlicher Arzt aus dem Jemen gaukelte ihr eine Liebesbeziehung vor: „Ich hab’ das keine Sekunde angezweifelt.“ Also zahlte sie ihm Unsummen. Eine junge Geldkurierin wurde nun nicht rechtskräftig verurteilt. 

0 Kommentare

Die Betrüger erwischten eine 54-Jährige in der verletzlichsten Phase ihres Lebens. 2024 verlor die Niederösterreicherin ihren Ehemann. „Ich war in einer Art Trauertal“, sagt sie im Landesgericht Korneuburg als Zeugin. Da schrieb sie Anfang März 2025 ein gut aussehender Arzt auf Facebook an. „Es war binnen kürzester Zeit eine extreme Vertrautheit da. Es hat sich verdammt gut angefühlt.“

Geheimmission im Jemen
Der Mann erklärte ihr, er sei als Mediziner für die Vereinten Nationen auf einer Geheimmission im Jemen. „Das war für mich alles stimmig. Ich hab’ das keine Sekunde angezweifelt“, gibt die Frau zu.

Kurzer Videoanruf überzeugte Opfer
Auch nicht, als der vermeintliche Arzt Geld verlangte, damit er endlich wieder nach Hause und somit zu ihr könne. „Ich hab‘ mir gedacht, ich muss diesem Mann jetzt helfen.“ Um zu verdeutlichen wie gerissen die Betrüger agieren: Es gab sogar einen kurzen Videoanruf – „Ich hab‘ einen Mann gesehen, der hatte Arztgewand an.“ Schnell sei aber die Verbindung abgebrochen.

Zitat Icon

Es ist eine Welt für mich zusammengebrochen.

Frau wurde Opfer von Liebesbetrügern

291.650 Euro überwies oder schickte sie an verschiedene Adressen. „Ich hab' da alles gezahlt, was gegangen ist.“ Am 12. Juli 2025, dann die gute Nachricht: Ihr Liebster komme mit einem Flugzeug wieder nach Österreich. Die 54-Jährige erinnert sich: „Ich hab‘ mich irrsinnig gefreut. Ich hab‘ schon rosa Wölkchen gesehen.“ Aufgeregt sei sie zum Flughafen gefahren, hätte dort gewartet – ein Flieger kam aber nie an. Da sei sie aufgewacht. „Dann ist eine Welt für mich zusammengebrochen.“

Strafverteidiger Roland Friis vertritt die 26-jährige Erstangeklagte.
Strafverteidiger Roland Friis vertritt die 26-jährige Erstangeklagte.(Bild: Anja Richter)

Vor dem Schöffensenat sitzen jetzt zwar nicht die unmittelbaren Täter, aber zwei Geldkuriere, die Pakete mit mehreren Tausend Euro erhalten und weitergeschickt hätten. Die zwei Nigerianer – eine 26-jährige Prostituierte und ein 48-Jähriger – streiten aber ab, von Betrugshandlungen gewusst zu haben. Strafverteidiger Roland Friis, er vertritt die junge Frau, bringt vor: „Ein Freund hat sie gebeten, es kommt ein Paket und sie soll das weiterschicken. Meine Mandantin wusste nicht, woher das Geld kam.“

Lesen Sie auch:
Das Geld wurde in einen Teddybär genäht. (Symbolbild)
Erfolgreicher Betrüger
Ärztin nähte 100.000 Euro für Liebhaber in Teddy
03.10.2025
6-stellige Summe weg
Liebesbetrüger zockte Tirolerin zwei Jahre lang ab
15.09.2025
Krone Plus Logo
Love-Betrugsmasche
„Die Opfer sitzen in einem emotionalen Gefängnis“
16.11.2025

Der Schöffensenat glaubt ihr das nicht: Sie wird zu 20 Monaten teilbedingter Haft, sechs davon fest, verurteilt. Der Mann wird indes freigesprochen. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.833 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.427 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.898 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Gericht
Kurioser Prozess
Pensionist (69) gewinnt Schrei-Duell mit Richterin
Türkin in U-Haft
Kokain-Schmuggel mit drei Kindern on Board
300.000 Euro gezahlt
Liebesbetrug: „Ich hab‘ nur rosa Wölkchen gesehen“
Prozess in Graz
Koch warf Messer nach schimpfender Ehefrau
Untreue-Ermittlungen
Verfahren gegen Linzer Ex-Stadtchef eingestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf