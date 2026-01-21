Granaten und 100-Kilo-Bombe lagen auf Baustellen

Entminungsdienst rückte aus

Nun kam es auch in Favoriten zu spektakulären Funden durch die EOD Munitionsbergung. Am Johannesberg in Favoriten, nahe der Grenze zu Niederösterreich, gab der Boden mehrere 2- und 3,7-Zentimeter-Granaten frei, die tief im Erdreich steckten. Auch eine Gewehrgranate war bei den Funden dabei. Die alten Kampfmittel wurden sicher ausgegraben und vom Entminungsdienst des Bundesheeres abtransportiert.