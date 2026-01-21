Zurück zu Bub & Mädl! Eltern-Kind-Pass korrigiert

Bei Unklarheit sollen weitere Untersuchungen helfen

Das Ministerium bestätigt gegenüber der „Krone“: Man folgt der klaren Empfehlung der medizinischen Fachwelt. Denn für die Ärzteschaft gehe es bei der Geburt vor allem um medizinische Klarheit. Fälle, in denen das Geschlecht nicht eindeutig feststellbar ist, seien extrem selten. Für genau diese Ausnahme gibt es weiterhin die Kategorie „offen“.