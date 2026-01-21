Zurück zu Bub & Mädl! Eltern-Kind-Pass korrigiert

Jetzt ist Schluss mit dem Geschlechter-Chaos! Beim neuen digitalen Eltern-Kind-Pass (vormals Mutter-Kind-Pass) kommt es zur Kehrtwende: Statt sechs gibt es künftig nur noch drei Geschlechtskategorien. Der Fokus liegt wieder klar auf dem, was für viele selbstverständlich ist – männlich und weiblich.
Monatelang sorgte das Thema für Aufregung. Ein Entscheid des Verfassungsgerichtshofs bestand auf nun sechs Geschlechter im Eltern-Kind-Pass, doch im Dezember-Plenum des Nationalrats entbrannte darüber ein heftiger Streit. Grund: Die ursprünglich vorgesehenen sechs Geschlechteroptionen – neben „männlich“ und „weiblich“ auch „inter“, „divers“, „offen“ und „keine Angabe“. Vor allem die FPÖ wetterte gegen diese Auswahl.
Jetzt kehrt man im Gesundheitsministerium zurück zum Start. Nach einer bereits länger geplanten Rücksprache mit Ärztinnen und Ärzten ziehen die zuständigen Beamten die „Notbremse“. Das Ergebnis: Bei der Geburt werden nur noch drei Optionen angeboten – männlich, weiblich oder „offen“.
Bei Unklarheit sollen weitere Untersuchungen helfen
Das Ministerium bestätigt gegenüber der „Krone“: Man folgt der klaren Empfehlung der medizinischen Fachwelt. Denn für die Ärzteschaft gehe es bei der Geburt vor allem um medizinische Klarheit. Fälle, in denen das Geschlecht nicht eindeutig feststellbar ist, seien extrem selten. Für genau diese Ausnahme gibt es weiterhin die Kategorie „offen“.
Und auch dafür ist vorgesorgt: Einige Wochen später findet ein Kontrolltermin statt, bei dem das Geschlecht von Bub oder Mädchen dann endgültig festgestellt werden soll.
Schlussendlich heißt das: Männlich und weiblich sind wieder der Standard. Ein Schritt, den viele Eltern begrüßen dürften – und der zeigt: Beim Eltern-Kind-Pass setzt man künftig wieder auf Einfachheit statt kruder Ideologie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.