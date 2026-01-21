Vorteilswelt
Geschlechter-Wirrwarr

Zurück zu Bub & Mädl! Eltern-Kind-Pass korrigiert

Österreich
21.01.2026 12:00
Mit 1.1.2024 wurde die Umbenennung des Mutter-Kind-Passes in Eltern-Kind-Pass vollzogen.
Mit 1.1.2024 wurde die Umbenennung des Mutter-Kind-Passes in Eltern-Kind-Pass vollzogen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Jetzt ist Schluss mit dem Geschlechter-Chaos! Beim neuen digitalen Eltern-Kind-Pass (vormals Mutter-Kind-Pass) kommt es zur Kehrtwende: Statt sechs gibt es künftig nur noch drei Geschlechtskategorien. Der Fokus liegt wieder klar auf dem, was für viele selbstverständlich ist – männlich und weiblich.

Monatelang sorgte das Thema für Aufregung. Ein Entscheid des Verfassungsgerichtshofs bestand auf nun sechs Geschlechter im Eltern-Kind-Pass, doch im Dezember-Plenum des Nationalrats entbrannte darüber ein heftiger Streit. Grund: Die ursprünglich vorgesehenen sechs Geschlechteroptionen – neben „männlich“ und „weiblich“ auch „inter“, „divers“, „offen“ und „keine Angabe“. Vor allem die FPÖ wetterte gegen diese Auswahl.

Jetzt kehrt man im Gesundheitsministerium zurück zum Start. Nach einer bereits länger geplanten Rücksprache mit Ärztinnen und Ärzten ziehen die zuständigen Beamten die „Notbremse“. Das Ergebnis: Bei der Geburt werden nur noch drei Optionen angeboten – männlich, weiblich oder „offen“.

Früher war alles einfacher, der neue Eltern-Kind-Pass wird aber nun digital.
Früher war alles einfacher, der neue Eltern-Kind-Pass wird aber nun digital.(Bild: Evelyn Hronek)

Bei Unklarheit sollen weitere Untersuchungen helfen
Das Ministerium bestätigt gegenüber der „Krone“: Man folgt der klaren Empfehlung der medizinischen Fachwelt. Denn für die Ärzteschaft gehe es bei der Geburt vor allem um medizinische Klarheit. Fälle, in denen das Geschlecht nicht eindeutig feststellbar ist, seien extrem selten. Für genau diese Ausnahme gibt es weiterhin die Kategorie „offen“.

Und auch dafür ist vorgesorgt: Einige Wochen später findet ein Kontrolltermin statt, bei dem das Geschlecht von Bub oder Mädchen dann endgültig festgestellt werden soll.

Schlussendlich heißt das: Männlich und weiblich sind wieder der Standard. Ein Schritt, den viele Eltern begrüßen dürften – und der zeigt: Beim Eltern-Kind-Pass setzt man künftig wieder auf Einfachheit statt kruder Ideologie.

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
