Inter also defeated: Arsenal remains flawless!

The clash between the two top national clubs at San Siro has an interesting backstory. Inter and Arsenal met last season, with the Italians winning 1-0. Since then, Arsenal has won all ten games in the group stage. Inter now wants to end this streak and needs a win to maintain its place in the top eight of the table, which would secure direct advancement to the round of 16. Due to recent defeats against Atlético Madrid and Liverpool, Inter has fallen back to sixth place.