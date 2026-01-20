Vorteilswelt
Weak Champions League performance

Manchester City embarrassed against Bodø/Glimt

Nachrichten
20.01.2026 05:10
Rodri was shown a red card, further weakening Manchester City!
Rodri was shown a red card, further weakening Manchester City!(Bild: EPA/Fredrik Varfjell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

A bitter Champions League evening for Manchester City. In Norway, Pep Guardiola's team suffered a bitter 1-3 defeat against Bodö/Glimt. The courageous home side made sure of the result shortly after the break. Two further goals were even disallowed by VAR. After Rayan Cherki pulled one back in the 60th minute, City weakened themselves shortly afterwards with a red card for Rodri. It was a bitter defeat for the English side, while the Norwegians remain in contention for the playoffs.  

This article has been automatically translated,
read the original article here.

