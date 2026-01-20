Fourth RTL victory of the season
Strong as an ox! Julia Scheib wins at Kronplatz
Red, white, and red celebrations at Kronplatz! Julia Scheib was incredibly strong in the second giant slalom run and secured her fourth victory of the season. Federica Brignone finished a strong sixth in her comeback.
Here are the results in detail:
Julia Scheib remains the dominant giant slalom skier in the World Cup. The 27-year-old from Styria celebrated her fourth victory in her specialty discipline on Tuesday at Kronplatz in the seventh race of the season and is now aiming for the small crystal globe.
Scheib relegated Switzerland's Camille Rast (+0.37 seconds) and half-time leader Sara Hector from Sweden (+0.46) to second and third place. Federica Brignone impressed in her comeback after a 292-day injury break with sixth place.
