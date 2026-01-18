15 million transfer fee
ÖFB footballer Schmid set to move to the Premier League
The deal is reportedly close to completion! ÖFB footballer Romano Schmid is set to move from Werder Bremen to Leeds United in the Premier League this winter.
According to information from the German newspaper "Bild," there was indeed contact between Leeds and Schmid a few weeks ago, but the talks did not materialize at that time. Now, however, things could apparently move very quickly. Transfer expert Fabrizio Romano is also reporting on this.
15 million euro transfer fee
According to this, the Premier League club wants to sign the 25-year-old ÖFB player for a transfer fee of €15 million. What speaks in favor of this: Bremen urgently needs high transfer income. In addition, the North Germans brought two players from Leeds to Bremen last summer, Maximilian Wöber and Isaac Schmidt.
