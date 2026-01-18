Feuerwehr-Kurs für den Umgang mit Strahlung

Radioaktive Substanzen richtig einschätzen

Radioaktive Gefahren können bei Unfällen in Industrie und Medizin oder beim Transport auftreten. Die Feuerwehr übernimmt dabei meist unterstützend die Absperrung, Menschenrettung sowie erste Schutz- und Messmaßnahmen – stets unter hohen Anforderungen an Fachwissen und Eigenschutz. In speziellen Lehrgängen erwerben Feuerwehrmitglieder fundierte Kenntnisse über gesetzliche Grundlagen, die Eigenschaften von Strahlung sowie deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der richtigen Anwendung von Mess- und Nachweisgeräten, da radioaktive Strahlung mit menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf: „Nur durch fundierte und hochwertige Ausbildung stellen wir sicher, dass unsere Einsatzkräfte auch in komplexen Gefahrensituationen professionell handeln und dabei bestmöglich geschützt sind.“