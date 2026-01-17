Premier League
LIVE: ManUnited scores, but the goal doesn’t count
There was a surprise on Saturday afternoon at the start of the 22nd Premier League round: Manchester United deservedly won the explosive city derby against Manchester City 2-0.
Michael Carrick's tenure as interim coach of Manchester United could not have started in a more challenging and better way. The former professional faced city rivals Manchester City, who had been unbeaten in 13 competitive games, with the Red Devils at Old Trafford on Saturday and pulled off a major surprise.
Haaland and Co. disappoint
United, who had won only one of their previous seven matches, missed numerous chances but still won 2-0 in the end. The goals were scored by Bryan Mbeumo (65th minute) and Patrick Dorgu (76th minute).
Manchester City's star striker Erling Haaland was completely ineffective and was substituted in the 80th minute. While the derby victory was a huge relief for Manchester United, it was a bitter setback for Pep Guardiola's team in the fight for the championship title.
