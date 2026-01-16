Zwei Einsame, die beim Tanzen zueinanderfinden

Man will, dass es niemals aufhört“, schrieb der Kritiker des „Boston Globe“ begeistert anlässlich der Uraufführung von Mark St. Germains amerikanischer Komödie „Die Tanzstunde“ im Jahr 2014. Und die US-Online-Plattform „Broadway World“ schwärmte, dass „The Dance Lesson“ mehr als eine lustige romantische Komödie ist: „Das Stück fesselt durch seine faszinierend gezeichneten Charaktere“. Nach bejubelten Aufführungen in Köln und Berlin zeigt nun das Theater in der Josefstadt „Die Tanzstunde“ in seiner Dependance, den Kammerspielen. Premiere ist am Samstag, 17. Jänner.