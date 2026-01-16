Tobender Verletzter trat auf Helfer in Uniform ein

Dramatischer Ausgang eines Streits zweier Männer am Mittwochabend beim Wiener Kärntner Ring, inklusive Polizeieinsatz: Ein schwer alkoholisierter Mann geriet mit dem Mitarbeiter eines Imbissstandes in Streit, kam in der Folge zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf der Gehsteigkante auf. Danach ging der Verletzte auf die Einsatzkräfte los ...
Die Szenen spielten sich gegen 20 Uhr bei einem der Imbissstände am Ring ab. Der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger Ungar, hatte lautstark gepöbelt und auch Passanten belästigt. Daraufhin kam es zum Streit zwischen ihm und einem Mitarbeiter des Imbissstandes.
Worten folgten bald Taten: Im Zuge des Streits kam der Tobende zu Sturz – und schlug mit dem Hinterkopf auf der Gehsteigkante auf. Der 41-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde, Einsatzkräfte der Polizei und Rettung trafen kurz darauf ein. Trotz der Verletzung randalierte und schimpfte der Verdächtige weiter, spuckte sogar in Richtung der Beamten und Sanitäter.
Drei Einsatzkräfte verletzt
Er wurde vorläufig festgenommen. Noch während der medizinischen Versorgung rastete der 41-jährige Verdächtige erneut aus, versuchte zu spucken und begann um sich zu treten. Dabei fügte er einem Sanitäter sowie zwei Polizisten leichte Verletzungen zu. Die Beamten konnten den Dienst nicht weiter fortsetzen.
Der 41-Jährige ließ sich weiterhin nicht beruhigen, er wurde daher in eine Sicherheitszelle gebracht und in weiterer Folge in eine Justizanstalt eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.