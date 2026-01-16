Vorteilswelt
Einsatz am Wiener Ring

Tobender Verletzter trat auf Helfer in Uniform ein

Wien
16.01.2026 11:58
Hier am Kärntner Ring kam es zu den wüsten Szenen.
Hier am Kärntner Ring kam es zu den wüsten Szenen.(Bild: zVg, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Porträt von Kronen Zeitung
Von krone.at und Kronen Zeitung

Dramatischer Ausgang eines Streits zweier Männer am Mittwochabend beim Wiener Kärntner Ring, inklusive Polizeieinsatz: Ein schwer alkoholisierter Mann geriet mit dem Mitarbeiter eines Imbissstandes in Streit, kam in der Folge zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf der Gehsteigkante auf. Danach ging der Verletzte auf die Einsatzkräfte los ...

Die Szenen spielten sich gegen 20 Uhr bei einem der Imbissstände am Ring ab. Der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger Ungar, hatte lautstark gepöbelt und auch Passanten belästigt. Daraufhin kam es zum Streit zwischen ihm und einem Mitarbeiter des Imbissstandes. 

Worten folgten bald Taten: Im Zuge des Streits kam der Tobende zu Sturz – und schlug mit dem Hinterkopf auf der Gehsteigkante auf. Der 41-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde, Einsatzkräfte der Polizei und Rettung trafen kurz darauf ein. Trotz der Verletzung randalierte und schimpfte der Verdächtige weiter, spuckte sogar in Richtung der Beamten und Sanitäter.

Drei Einsatzkräfte verletzt
Er wurde vorläufig festgenommen. Noch während der medizinischen Versorgung rastete der 41-jährige Verdächtige erneut aus, versuchte zu spucken und begann um sich zu treten. Dabei fügte er einem Sanitäter sowie zwei Polizisten leichte Verletzungen zu. Die Beamten konnten den Dienst nicht weiter fortsetzen. 

Der 41-Jährige ließ sich weiterhin nicht beruhigen, er wurde daher in eine Sicherheitszelle gebracht und in weiterer Folge in eine Justizanstalt eingeliefert.

