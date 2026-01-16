Tobender Verletzter trat auf Helfer in Uniform ein

Worten folgten bald Taten: Im Zuge des Streits kam der Tobende zu Sturz – und schlug mit dem Hinterkopf auf der Gehsteigkante auf. Der 41-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde, Einsatzkräfte der Polizei und Rettung trafen kurz darauf ein. Trotz der Verletzung randalierte und schimpfte der Verdächtige weiter, spuckte sogar in Richtung der Beamten und Sanitäter.