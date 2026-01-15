Vereine mit Herz und speziellen Namen

Beim Burgenlandligisten SV hpt Eberau hingegen setzt man auf Bildung statt Benzin. Ein Schulbuchverlag unterstützt das Team aus dem Landessüden. „Bei jedem ehrenamtlichen Verein ist das Geld das höchste Gut, da freut man sich über jeden Cent“, betont Obmann Rene Pflügler – auch wenn der Bezug zum Fußball eher im Klassenzimmer als am Spielfeld liegt.