„UNTERHAUS-SCHMANKERL“

Vereine mit Herz und speziellen Namen

Burgenland
15.01.2026 17:03
Beim SC Pinkafeld spielt Ex-Bundesliga-Profi Dario Tadic mit Herz – und das sichtbar am Trikot.
Beim SC Pinkafeld spielt Ex-Bundesliga-Profi Dario Tadic mit Herz – und das sichtbar am Trikot.(Bild: Alexander Diridl / SC HERZ Pinkafeld)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Blick ins burgenländische Unterhaus offenbart so manches „Schmankerl“. Die „Krone“ klärt auf, was hinter den kuriosen Sponsoren steckt

0 Kommentare

Von Christbäumen über Schulbücher bis zum Dorfbeisl: Im rot-goldenen Unterhaus sorgen kuriose Vereinsnamen immer wieder für Schmunzeln. Dahinter steckt meist ein einfacher Grund – Sponsoren, die für viele Klubs überlebensnotwendig sind. Getreu dem Motto: Wer zahlt, schafft an

Den wohl festlichsten Sponsor findet man beim SV Christbaum-Fröhlich Kirchfidisch. Wie der Name schon verrät, ist der Geldgeber des Klubs aus der 1. Klasse Süd, auf Weihnachtspflanzen spezialisiert.

In der 2. Klasse Süd A steigt sogar ein echtes PKW-Derby zwischen dem UFC PG-Cars Oberschützen und SV Auto Schuh Hochart. Und auch beim SV KB-Perfomance Rechnitz (2. Liga Süd) ist ein Fahrzeugdienstleister an Board. Der Anbieter von Tuning-Produkten bringt es online auf über 10.000 Instagram-Follower – da stellt sich fast die Frage, wer hier eigentlich wen sponsort.

Beim Burgenlandligisten SV hpt Eberau hingegen setzt man auf Bildung statt Benzin. Ein Schulbuchverlag unterstützt das Team aus dem Landessüden. „Bei jedem ehrenamtlichen Verein ist das Geld das höchste Gut, da freut man sich über jeden Cent“, betont Obmann Rene Pflügler – auch wenn der Bezug zum Fußball eher im Klassenzimmer als am Spielfeld liegt.

Der SV hpt Eberau feiert die Siege ausgiebig. Seit Oktober 2025 mit einem Schulbuchverlag im ...
Der SV hpt Eberau feiert die Siege ausgiebig. Seit Oktober 2025 mit einem Schulbuchverlag im Vereinsnamen.(Bild: SV Eberau)

Aprés-Ski-Hit und Äpfel
In der 2. Liga Nord helfen Sponsoren sogar durch die Jahreszeiten. Beim ASV Coldamaris Hornstein ist man zumindest namentlich bestens auf kalte Tage vorbereitet, denn der Hauptsponsor ist ein Anbieter für Nasensprays. Während wenige Kilometer weiter beim ASV Poolshop Austria Neufeld schon an den nächsten Sommer gedacht wird.

„Eine Straße, viele Bäume. Ja das ist eine Allee“, ist nicht nur ein bekannter Aprés-Ski-Hit, sondern könnte auch die Vereinshymne des SV „die Allee“ Zuberbach (1. Klasse Süd) sein. Dahinter steckt übrigens ein Restaurant im Wiener Prater.

Julian Wörndl (am Ball) vom ASV Hornstein läuft mit „Coldamaris“ am Trikot auf.
Julian Wörndl (am Ball) vom ASV Hornstein läuft mit „Coldamaris“ am Trikot auf.(Bild: ASV Hornstein)

Besonders fruchtig geht es beim SV Redlove Kukmirn zu. Hauptsponsor und Präsident des Vereins ist Apfelbauer und vertreibt die Sorte „Redlove“. „Ungewöhnlich, aber der Name bleibt hängen und passt zu unserem Dorf, das vom Obstbau lebt“, sagt Obmann Kilian Pral.

Beim SV Redlove Kukmirn rund um Kapitän Michael Kulovits (li.) dreht sich alles um den Apfel.
Beim SV Redlove Kukmirn rund um Kapitän Michael Kulovits (li.) dreht sich alles um den Apfel.(Bild: SV Redlove Kukmirn)

Und auch beim SC HERZ Pinkafeld (2. Liga Süd) ist der Name Programm. Auf dem Platz wird mit Leidenschaft gekämpft, auf den Rängen mit ebenso viel Herzblut mitgefiebert. Hinter dem Namenssponsor steckt ein ortsansässiger Energietechniker.

Rosi’s Dorfbeisl setzt der kuriosen Unterhaus-Schmankerl die Krone auf. Beim ASV Oberdrosner Stüberl St. Martin/Raab scheint der Treffpunkt für die dritte Halbzeit gleich im Vereinsnamen fixiert worden zu sein. Tobi Frank

Beim ASV Neufeld werden Swimmingpools beworben.
Beim ASV Neufeld werden Swimmingpools beworben.(Bild: ASV Neufeld)
