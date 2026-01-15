Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dorotheum Wien

Ottis private Schätze kommen unter den Hammer

Kultur
15.01.2026 18:00
Otto Schenk beim „Krone“-Interview auf seinem Biedermeier-Sofa, das im Dorotheum versteigert ...
Otto Schenk beim „Krone“-Interview auf seinem Biedermeier-Sofa, das im Dorotheum versteigert wird.(Bild: Christian Koller)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Das Wiener Dorotheum versteigert die Kunstsammlung und Persönliches des bedeutenden Schauspielers und Regisseurs Otto Schenk und seiner Frau Renée.

0 Kommentare

Rosen über den schwarzen Stoppellocken und die Kastagnetten im Anschlag: So sah Karikaturist Erich Sokol Otto Schenk in einer seiner komischsten Rollen: Als Volksschauspieler Wenzel Scholz, wie er die große Wiener Biedermeier-Ballerina Fanny Elssler mit ihrem berühmten Cachucha-Tanz parodiert. Am 26. Februar gibt es die Chance, diese und andere Kostbarkeiten aus dem Nachlass des letzten Jänner verstorbenen Otti zu ersteigern.

Erich Sokol, Otto Schenk als Fanny Elssler, 1984, Mischtechnik auf Karton, Startpreis 500 Euro.
Erich Sokol, Otto Schenk als Fanny Elssler, 1984, Mischtechnik auf Karton, Startpreis 500 Euro.(Bild: DOROTHEUM)
Arik Brauers Zeichnung „Otti unser bester Hahn“, signiert und betitelt, startet bei einem Preis ...
Arik Brauers Zeichnung „Otti unser bester Hahn“, signiert und betitelt, startet bei einem Preis von 600 Euro.(Bild: DOROTHEUM)
Biedermeier Sitzbank mit Schwanendekor, ca. 1830, aus Otto Schenks Bibliothek, Startpreis € 800
Biedermeier Sitzbank mit Schwanendekor, ca. 1830, aus Otto Schenks Bibliothek, Startpreis € 800(Bild: DOROTHEUM)
Große Vase mit Messingmontierung im Secessionsstil, Johann Lötz Witwe, Klostermühle, für E. ...
Große Vase mit Messingmontierung im Secessionsstil, Johann Lötz Witwe, Klostermühle, für E. Bakalowits, Söhne, Wien, 1902, Höhe 21,5 cm, Durchmesser 34 cm, Startpreis € 4000.(Bild: DOROTHEUM)
Koloman (Kolo) Moser, Dents du Midi, um 1913, Öl auf Leinwand, 38 x 45 cm, Startpreis € 100.000
Koloman (Kolo) Moser, Dents du Midi, um 1913, Öl auf Leinwand, 38 x 45 cm, Startpreis € 100.000(Bild: DOROTHEUM)

In einer Online-Auktion des Dorotheums kommen rund 400 Objekte unter den Hammer. Zu den teuersten Stücken zählt ein Ölbild von Koloman Moser (Startpreis: 100.000 Euro). Unter den Objekten finden sich zudem Stücke der Wiener Werkstätte, Biedermeiermöbel, ein Bösendorfer Mignon-Flügel, eine Pastellkreidearbeit von Egon Schiele, aber auch Persönliches wie Schenks Baskenmütze, Rollenfotos und Briefe.

Das Dorotheum sieht die Versteigerung als „Spiegel eines kunstsinnigen Lebens und gleichzeitig eine Einladung, in die Sammelleidenschaft von Otto Schenk einzutauchen“. Ab 19. Februar können die Objekte in der Wiener Dorotheergasse 17 besichtigt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
454.552 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
195.082 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
173.972 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Kultur
Dorotheum Wien
Ottis private Schätze kommen unter den Hammer
Rabenhof-Premiere
„Pension Schöller“, mit dem Holzhammer zerlegt
Jetzt 30% sparen!
Musik & große Gefühle: Das Phantom der Oper
Porgy & Bess
Hommage an die legendäre Jazzmusikerin Carla Bley
Thomas Mraz
Erstes Kabarett-Solo mit Nahtoderfahrung!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf