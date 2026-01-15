Ottis private Schätze kommen unter den Hammer

Rosen über den schwarzen Stoppellocken und die Kastagnetten im Anschlag: So sah Karikaturist Erich Sokol Otto Schenk in einer seiner komischsten Rollen: Als Volksschauspieler Wenzel Scholz, wie er die große Wiener Biedermeier-Ballerina Fanny Elssler mit ihrem berühmten Cachucha-Tanz parodiert. Am 26. Februar gibt es die Chance, diese und andere Kostbarkeiten aus dem Nachlass des letzten Jänner verstorbenen Otti zu ersteigern.