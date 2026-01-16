Wanderwege und Uhren sind seine Leidenschaft

Auf eine lange Tätigkeit als Gemeinderat und Gemeindevorstand kann Otto Steiner aus Treffen zurückblicken. Seine politische Laufbahn begann 1997, als er als Ersatzgemeinderat für die FP tätig war. Zuletzt war Steiner Referent für Tourismus, Sport und Partnerschaftsangelegenheit und Gemeindevorstand.

„13 Jahre lang hat Otto mit Leidenschaft und Verlässlichkeit unser Wanderwegenetz hervorragend betreut“, lobt Bürgermeister Klaus Glanznig den Einsatz von Steiner. Mehr als 280 Kilometer Wanderwege vom Schwarzsee am Verditz bis nach Tiffen ist Steiner zweimal im Jahr abgegangen.