Mandatar geehrt

Wanderwege und Uhren sind seine Leidenschaft

Kärnten
16.01.2026 10:00
Für Landeschef Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner gabs Uhren von Otto Steiner (2.v.r.)
Für Landeschef Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner gabs Uhren von Otto Steiner (2.v.r.)(Bild: MMFotografie)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Der scheidende Treffner Gemeindevorstand (FP) Otto Steiner sorgt seit 13 Jahren für Ordnung auf Pfaden. Nun wurde er für seinen unermüdlichen Einsatz geehrt.

Auf eine lange Tätigkeit als Gemeinderat und Gemeindevorstand kann Otto Steiner aus Treffen zurückblicken. Seine politische Laufbahn begann 1997, als er als Ersatzgemeinderat für die FP tätig war. Zuletzt war Steiner Referent für Tourismus, Sport und Partnerschaftsangelegenheit und Gemeindevorstand.

„13 Jahre lang hat Otto mit Leidenschaft und Verlässlichkeit unser Wanderwegenetz hervorragend betreut“, lobt Bürgermeister Klaus Glanznig den Einsatz von Steiner. Mehr als 280 Kilometer Wanderwege vom Schwarzsee am Verditz bis nach Tiffen ist Steiner zweimal im Jahr abgegangen.

Über 100.000 Stunden aufgebracht
„Dabei hab ich zweimal im Jahr 450 Steher und 1100 Wandertafeln gereinigt“, berichtet Steiner. Auf seinem Facebook-Account teilt der Gemeindevorstand regelmäßig die schönsten Sonnenaufgänge von seinen Wanderungen. 122.640 Stunden, so wurde errechnet, hat der 85-Jährige für die Erhaltung der Wanderwege bisher aufgebracht.

Bei einem Bürgermeisterempfang wurde Steiner geehrt
Bei einem Bürgermeisterempfang wurde Steiner geehrt(Bild: Melanie Maurer)

Eine weitere Leidenschaft hat Steiner für das Fertigen von sogenannten Tiffany-Uhren. „In jedem Raum im Gemeindeamt hängt eine meiner gefertigten Uhren“, schmunzelt Steiner. Sogar Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner haben Uhren des scheidenden FP-Gemeindevorstandes überreicht bekommen.

Zitat Icon

Ich habe die Zusammenarbeit im Gemeinderat immer geschätzt. Wir sind immer mit einem Handschlag auseinandergegangen.

Otto Steiner, Gemeindevorstand FP

Donnerstag, 15. Jänner, legte Otto Steiner mit 85 Jahren sein Gemeindemandat zurück. Mittwochabend wurde Steiner im Rahmen eines Bürgermeisterempfangs im Marktgemeindeamt für seine Jahrzehnte lange Tätigkeit geehrt. Zahlreiche Wegbegleiter sowie Ehrengäste waren zu der Ehrung gekommen.

Eine Nachfolge für das Amt des FP-Gemeindevorstandes wird Christian Bernsteiner übernommen. Die Wanderwege will der scheidende Mandatar in Zukunft weiterhin betreuen.

