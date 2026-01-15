Dach wieder stabil! HSV darf zurück ins Stadion

Das Dach des Volksparkstadions in Hamburg ist wieder stabil. Das Ligaspiel des HSV am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach kann ausgetragen werden, gab der Fußball-Klub am Donnerstag Entwarnung. Die Sperrung des Heimstadions werde am Freitagnachmittag aufgehoben.
Wegen Statikproblemen am Dach der Arena war am Dienstag kurzfristig die Partie der Hamburger gegen Bayer Leverkusen abgesagt worden. Der Grund war gestautes Tauwasser auf der Dachmembran des Stadions.
Dadurch hatten sich Beulen gebildet, der unter dem Dach hängende Catwalk (Versorgungsweg) geriet in bedenkliche Schieflage. Auch die Austragung der Partie gegen Gladbach war dadurch infrage gestellt. Die Situation hat sich laut HSV-Angaben nun aber gebessert. Fachstatiker und die HSV-Verantwortlichen hätten die Stadionlage neu bewertet. Die Sicherheit der Zuschauer sei gewährleistet, hieß es in einer Klub-Mitteilung.
