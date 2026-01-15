Dach wieder stabil! HSV darf zurück ins Stadion

Dadurch hatten sich Beulen gebildet, der unter dem Dach hängende Catwalk (Versorgungsweg) geriet in bedenkliche Schieflage. Auch die Austragung der Partie gegen Gladbach war dadurch infrage gestellt. Die Situation hat sich laut HSV-Angaben nun aber gebessert. Fachstatiker und die HSV-Verantwortlichen hätten die Stadionlage neu bewertet. Die Sicherheit der Zuschauer sei gewährleistet, hieß es in einer Klub-Mitteilung.