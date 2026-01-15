Noch kein grünes Licht für Ikea beim Messepark

Dabei geht es unter anderem um zusätzliche Parkplätze und deren Anbindung ans Straßennetz. Unterstützung für die Ansiedelung von Ikea, die rund 150 Arbeitsplätze mit sich bringen dürfte, gibt es sowohl seitens des Landes als auch durch die politisch Verantwortlichen der Stadt Dornbirn. So stellte Vizebürgermeister Martin Juen (ÖVP) in Aussicht, dass die Anbindung der Parkplätze im Zuge der Arbeiten rund um den neuen Messepark erfolgen könnten.