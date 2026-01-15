Noch kein grünes Licht für Ikea beim Messepark

Seit der Kika-Pleite träumen Ikea-Fans in Vorarlberg davon, dass der schwedische Möbelriese in die leer stehende Immobilien am Messepark in Dornbirn einzieht. Dieser Traum könnte schon bald Wirklichkeit werden, denn der Eigentümer Supernova und Ikea sind sich bereits handelseinig. Einzig die notwendigen Behördenbescheide stehen noch aus.
Dabei geht es unter anderem um zusätzliche Parkplätze und deren Anbindung ans Straßennetz. Unterstützung für die Ansiedelung von Ikea, die rund 150 Arbeitsplätze mit sich bringen dürfte, gibt es sowohl seitens des Landes als auch durch die politisch Verantwortlichen der Stadt Dornbirn. So stellte Vizebürgermeister Martin Juen (ÖVP) in Aussicht, dass die Anbindung der Parkplätze im Zuge der Arbeiten rund um den neuen Messepark erfolgen könnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.