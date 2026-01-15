Vorteilswelt
Verfahren laufen noch

Noch kein grünes Licht für Ikea beim Messepark

Vorarlberg
15.01.2026 15:25
Schon bald könnte die alte Kika-Filiale blau-gelb erstrahlen.
Schon bald könnte die alte Kika-Filiale blau-gelb erstrahlen.(Bild: Ikea)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Seit der Kika-Pleite träumen Ikea-Fans in Vorarlberg davon, dass der schwedische Möbelriese in die leer stehende Immobilien am Messepark in Dornbirn einzieht. Dieser Traum könnte schon bald Wirklichkeit werden, denn der Eigentümer Supernova und Ikea sind sich bereits handelseinig. Einzig die notwendigen Behördenbescheide stehen noch aus. 

Dabei geht es unter anderem um zusätzliche Parkplätze und deren Anbindung ans Straßennetz. Unterstützung für die Ansiedelung von Ikea, die rund 150 Arbeitsplätze mit sich bringen dürfte, gibt es sowohl seitens des Landes als auch durch die politisch Verantwortlichen der Stadt Dornbirn. So stellte Vizebürgermeister Martin Juen (ÖVP) in Aussicht, dass die Anbindung der Parkplätze im Zuge der Arbeiten rund um den neuen Messepark erfolgen könnten. 

Vorarlberg
