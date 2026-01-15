Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Airlines müssen zahlen

Bei Flugannullierung werden Provisionen erstattet

Wirtschaft
15.01.2026 11:15
(Bild: AFP/JOSEPH PREZIOSO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer Flugannullierung müssen Fluggesellschaften den betroffenen Reisenden den Flugticketpreis inklusive der von Buchungsportalen eingehobenen Vermittlungsprovision erstatten. Das haben die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am Donnerstag entschieden.

0 Kommentare

Ausgangspunkt war eine Klage des österreichischen Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen die niederländische Airline KLM.

Vermittlungsgebühr von 95 Euro bei annulliertem Flug
Konkret ging es um einen annullierten Flug von Wien in die peruanische Hauptstadt Lima. Fluggäste, die über das Reisebüro Opodo gebucht hatten, bekamen den Ticketpreis grundsätzlich von KLM erstattet, allerdings abzüglich der an Opodo gezahlten Vermittlungsgebühr von rund 95 Euro. Die Betroffenen traten ihre Ansprüche an den VKI ab.

Die Fluggesellschaft argumentierte, dass sie die Gebühr nicht rückerstatten müsse, da deren Existenz und Höhe ihr nicht bekannt seien. In der Vergangenheit hatte der EuGH bereits entschieden, dass Airlines die Gebühr nur dann nicht rückerstatten müssen, wenn diese ohne Wissen der Fluggesellschaft festgelegt wurde.

Lesen Sie auch:
War zuvor kostenlos
Dicke müssen bei US-Airline nun zwei Plätze kaufen
19.12.2025
Aus für Extra-Gebühren
Handgepäck-Abzocke: Jetzt Klagen gegen Airlines
05.08.2025

EuGH: Airlines kennen Geschäftspraxis von Vermittlern
Am Donnerstag hielten die Richter in Luxemburg aber fest, dass davon bei einer Buchung über ein Portal nicht auszugehen sei: Wenn eine Fluggesellschaft akzeptiere, dass der Vermittler in ihrem Namen und für ihre Rechnung Flugtickets ausstellt und ausgibt, könne davon ausgegangen werden, dass sie „zwangsläufig die Geschäftspraxis dieses Vermittlers kennt“, heißt es in einer EuGH-Aussendung. Die Erhebung der Vermittlungsprovision stelle einen „unvermeidbaren“ Bestandteil des Flugticketpreises dar. Daher sei sie als von der Fluggesellschaft genehmigt anzusehen und müsse erstattet werden.

Der EuGH entscheidet nie in einem konkreten Fall, sondern gibt den nationalen Gerichten eine Anleitung zur Auslegung von EU-Recht. Der Ball liegt demnach nun wieder beim Obersten Gerichtshof (OGH) in Wien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
444.458 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
174.598 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.131 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Wirtschaft
Airlines müssen zahlen
Bei Flugannullierung werden Provisionen erstattet
Erste Details bekannt
Kurz-Finanzier mischt bei neuem TV-Großprojekt mit
Kosmetikkette pleite
Kein Ende der Grazer Leerstands-Misere in Sicht
Wohnlage in Kärnten
Kärnten fördert Sanierungen statt Neubauten
Krone Plus Logo
Sanierung geplant
Investorengruppe kauft Mühlviertler Pleite-Betrieb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf