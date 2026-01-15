Bei Flugannullierung werden Provisionen erstattet

EuGH: Airlines kennen Geschäftspraxis von Vermittlern

Am Donnerstag hielten die Richter in Luxemburg aber fest, dass davon bei einer Buchung über ein Portal nicht auszugehen sei: Wenn eine Fluggesellschaft akzeptiere, dass der Vermittler in ihrem Namen und für ihre Rechnung Flugtickets ausstellt und ausgibt, könne davon ausgegangen werden, dass sie „zwangsläufig die Geschäftspraxis dieses Vermittlers kennt“, heißt es in einer EuGH-Aussendung. Die Erhebung der Vermittlungsprovision stelle einen „unvermeidbaren“ Bestandteil des Flugticketpreises dar. Daher sei sie als von der Fluggesellschaft genehmigt anzusehen und müsse erstattet werden.