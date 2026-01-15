Buslenker hat Haltestelle im Dienstplan übersehen

Halb erfroren und viel zu spät sind, wie berichtet, die Kinder in ihrer Schule – teils im benachbarten Niederösterreich – angekommen. Von der entlegenen Haltestelle Kriegerdenkmal nahe dem Truppenübungsplatz in Bruckneudorf hatten sie zum Unterricht marschieren müssen. Denn vom Bus 276, der fahrplanmäßig um 7.17 Uhr hätte stoppen sollen, hat an diesem Morgen jede Spur gefehlt.

„Missgeschick passiert“

Heftig fiel die Kritik der Eltern aus. Noch am Abend ist die Antwort des Busunternehmens eingetroffen. Zuständig für diese Linie ist die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG). Mit großem Bedauern wurde festgestellt, dass „dem Lenker leider ein Missgeschick passiert ist“, wie es aus dem Schreiben aus St. Pölten hervorgeht.