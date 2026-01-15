Buslenker hat Haltestelle im Dienstplan übersehen

In der Kälte frieren mussten Kinder, die an einer einsamen Haltestelle in Bruckneudorf im Burgenland vergebens auf den Schulbus gewartet haben. Bei minus neun Grad hatten sie zu Fuß einen weiten Weg zum Unterricht vor sich. Eine Beschwerde der Eltern blieb nicht aus. Jetzt kam die Antwort.
Halb erfroren und viel zu spät sind, wie berichtet, die Kinder in ihrer Schule – teils im benachbarten Niederösterreich – angekommen. Von der entlegenen Haltestelle Kriegerdenkmal nahe dem Truppenübungsplatz in Bruckneudorf hatten sie zum Unterricht marschieren müssen. Denn vom Bus 276, der fahrplanmäßig um 7.17 Uhr hätte stoppen sollen, hat an diesem Morgen jede Spur gefehlt.
„Missgeschick passiert“
Heftig fiel die Kritik der Eltern aus. Noch am Abend ist die Antwort des Busunternehmens eingetroffen. Zuständig für diese Linie ist die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG). Mit großem Bedauern wurde festgestellt, dass „dem Lenker leider ein Missgeschick passiert ist“, wie es aus dem Schreiben aus St. Pölten hervorgeht.
Fehler zu spät bemerkt
Der Chauffeur hatte demnach die Kursfahrt um 7.17 Uhr auf dem Dienstplan einfach übersehen! Zu spät habe er den Fehler bemerkt, heißt es weiter. Die Bustour konnte demnach nicht einmal halbwegs zeitgerecht nachgeholt werden. Der NÖVOG-Kundenservice entschuldigte sich für alle Unannehmlichkeiten, die durch das Malheur entstanden sind.
„Jedem können freilich Fehler passieren. Da der Fauxpas jedoch kein Einzelfall ist, bitten wir die Geschäftsführung, dass in Zukunft auf die Einhaltung des Fahrplanes ganz besonders genau geachtet wird. Schließlich geht es um das Wohl unserer Kinder“, teilte eine Mutter mit.
