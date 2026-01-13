Bus kam nicht: Schüler mussten in Kälte frieren

Viele Busse voll

Mehr gefüllt als sonst waren hingegen die Busse der Verkehrsbetriebe Burgenland. „Trotz der Witterung verläuft der Betrieb im Großen und Ganzen reibungslos“, lautete die aktuelle Bilanz. Erhöhte Vorsicht galt Dienstag in der Früh beim Verlassen des Hauses vor allem im Nordburgenland. Gefrorener Schnee und Regen hatten die Gehsteige regelrecht in Eislaufbahnen verwandelt. Bereits am Vormittag mussten die ersten Verletzten nach Stürzen ins Krankenhaus in Eisenstadt eingeliefert werden, viele mit Arm- oder Beinbrüchen.