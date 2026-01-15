“Straight to the scanner”: Concerns for ÖFB star Laimer

Best first half of the season in league history

The record champions finished the best first half of the season in league history with their 15th win of the season. They had to overcome a goal from Linton Maina (41st minute), but Serge Gnabry quickly equalized (45+5). As the second half progressed, the defending champions increased their dominance, with Kim Min-jae scoring with a header (71') and 17-year-old substitute Lennart Karl sealing the away win with a well-placed shot into the far corner (84').