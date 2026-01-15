Limping off the field
“Straight to the scanner”: Concerns for ÖFB star Laimer
FC Bayern and the ÖFB team are worried about Konrad Laimer. During Munich's 3-1 victory in Cologne on Wednesday, he left the field limping after a collision in injury time.
"He felt something in his calf, if I saw correctly. He'll go straight into the scanner tomorrow, then we'll know more," Bayern coach Vincent Kompany said after the game.
The ÖFB team player has had a strong season so far, but now faces a major setback. Because Kompany had already used up his quota of substitutions, Munich finished the game with ten men.
Best first half of the season in league history
The record champions finished the best first half of the season in league history with their 15th win of the season. They had to overcome a goal from Linton Maina (41st minute), but Serge Gnabry quickly equalized (45+5). As the second half progressed, the defending champions increased their dominance, with Kim Min-jae scoring with a header (71') and 17-year-old substitute Lennart Karl sealing the away win with a well-placed shot into the far corner (84').
Cologne, who are in twelfth place, have now gone eight league games without a win, with Florian Kainz only able to watch from the bench.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.