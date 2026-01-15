Pöltl-Klub Toronto feiert den 25. Saisonsieg

In Indianapolis fehlten vom „Stammpersonal“ zudem die ebenfalls angeschlagenen RJ Barrett und Immanuel Quickley sowie der erkrankte Sandro Mamukelashvili. Am Freitag empfängt Toronto die erstarkten LA Clippers. Die Kalifornier haben elf der jüngsten 13 Partien für sich entschieden. Gegen die Washington Wizards gab es am Mittwoch ein 119:105. Kawhi Leonard erzielte 33 Punkte. In einem Duell zweier Verfolger der in der Eastern Conference viertplatzierten Raptors gewannen die Cleveland Cavaliers bei den Philadelphia 76ers 133:107. Donovan Mitchell sorgte für 35 Zähler der „Cavs“.