NBA

Pöltl-Klub Toronto feiert den 25. Saisonsieg

US-Sport
15.01.2026 07:26
Brandon Ingram (re.) glänzte.
Brandon Ingram (re.) glänzte.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) den 25. Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Beim 115:101 auswärts gegen die Indiana Pacers war bereits das Startviertel vorentscheidend, das mit 39:18 an die Kanadier ging. 

Brandon Ingram zeichnete für 30 Punkte verantwortlich. Scottie Barnes steuerte 26 Zähler und 13 Assists bei. Der am Rücken verletzte Wiener Jakob Pöltl hat mittlerweile 21 der 42 Partien seines Teams im Spieljahr verpasst.

In Indianapolis fehlten vom „Stammpersonal“ zudem die ebenfalls angeschlagenen RJ Barrett und Immanuel Quickley sowie der erkrankte Sandro Mamukelashvili. Am Freitag empfängt Toronto die erstarkten LA Clippers. Die Kalifornier haben elf der jüngsten 13 Partien für sich entschieden. Gegen die Washington Wizards gab es am Mittwoch ein 119:105. Kawhi Leonard erzielte 33 Punkte. In einem Duell zweier Verfolger der in der Eastern Conference viertplatzierten Raptors gewannen die Cleveland Cavaliers bei den Philadelphia 76ers 133:107. Donovan Mitchell sorgte für 35 Zähler der „Cavs“.

