Zwei Todesopfer

Einen Tag nach Unglück: Wieder Kran umgestürzt

Ausland
15.01.2026 06:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur einen Tag nach dem Unglück im Nordosten Thailands, bei dem ein Baukran auf einen fahrenden Zug gestürzt ist, kam es zu einer ähnlichen Tragödie in der Nähe von Bangkok.

0 Kommentare

Am Donnerstag ist erneut ein Baukran in Thailand eingestürzt. Dabei wurden zwei Fahrzeuge getroffen, wobei zwei Personen ums Leben kamen.

Einen Tag zuvor hatte ein Kranunfall im Nordosten des Landes zum Tod von 32 Zugpassagieren ...
Einen Tag zuvor hatte ein Kranunfall im Nordosten des Landes zum Tod von 32 Zugpassagieren geführt. Nun stürzte ein Stahlträger auf eine Straße.(Bild: AP/Arnun Chonmahatrakool)

Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Provinz Samut Sakhon in der Nähe der Hauptstadt Bangkok. Der Kran wurde für den Bau einer Hochstraße eingesetzt. Als er einstürzte, krachte er auf eine darunter liegende Straße. Fünf Menschen wurden bei dem Unfall abseits der beiden Todesopfer verletzt.

Tags zuvor hatte sich ein weit folgenschwerer Unfall ereignet, als ein Konstruktionskran auf einen Zug gestürzt ist. Der Kran traf zwei Waggons, der Zug entgleiste und fing Feuer. 32 Personen kamen ums Leben, 66 der 195 Passagiere wurden verletzt (siehe Video oben).

Unglück
