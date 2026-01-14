Vorteilswelt
Slow-Food-Tag

Schule holt regionale Lebensmittel vor den Vorhang

Burgenland
14.01.2026 11:00
Die Hotelfach- und Tourismusschule wirbt für den nachhaltigen Genuss.
Die Hotelfach- und Tourismusschule wirbt für den nachhaltigen Genuss.(Bild: Pannoneum Neusiedl am See)

Das Pannoneum Neusiedl am See lädt am Samstag zum Slow-Food-Tag. Besucher dürfen sich auf regionale Schmankerln freuen.

Schüler und Lehrer der Hotelfach- und Tourismusschule gestalten gemeinsam mit Produzenten vom Markt der Erde Parndorf und Slow Food Österreich einen genussvollen Vormittag im Zeichen regionaler und nachhaltiger Lebensmittelkultur. Unter dem Motto „Regional, saisonal, nachhaltig“ können von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr ausgewählte Kreationen – darunter Cocktails und frisch zubereitete Gerichte – verkostet und bewertet werden.

Köstliche Kreationen werden serviert.
Köstliche Kreationen werden serviert.(Bild: Pannoneum Neusiedl am See)

Im Mittelpunkt stehen Produkte, die „gut, sauber und fair“ erzeugt werden, betonten die Organisatoren. Die Palette reicht dabei von der Leithaberger Edelkirsche über das Nationalparkrind und das Antauer Ziegenkitz bis hin zum Neusiedler See Zander. Selbstverständlich könnten die Lebensmittel direkt vor Ort gekauft werden. Die Produzenten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland stehen im Rahmen des Slow-Food-Tags außerdem für Gespräche bereit.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
