Schule holt regionale Lebensmittel vor den Vorhang

Das Pannoneum Neusiedl am See lädt am Samstag zum Slow-Food-Tag. Besucher dürfen sich auf regionale Schmankerln freuen.
Schüler und Lehrer der Hotelfach- und Tourismusschule gestalten gemeinsam mit Produzenten vom Markt der Erde Parndorf und Slow Food Österreich einen genussvollen Vormittag im Zeichen regionaler und nachhaltiger Lebensmittelkultur. Unter dem Motto „Regional, saisonal, nachhaltig“ können von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr ausgewählte Kreationen – darunter Cocktails und frisch zubereitete Gerichte – verkostet und bewertet werden.
Im Mittelpunkt stehen Produkte, die „gut, sauber und fair“ erzeugt werden, betonten die Organisatoren. Die Palette reicht dabei von der Leithaberger Edelkirsche über das Nationalparkrind und das Antauer Ziegenkitz bis hin zum Neusiedler See Zander. Selbstverständlich könnten die Lebensmittel direkt vor Ort gekauft werden. Die Produzenten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland stehen im Rahmen des Slow-Food-Tags außerdem für Gespräche bereit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.