Hier sorgen Politiker für perfekte Eislaufflächen

Ein Wirtschaftsprüfer musste nach Seeboden ausrücken, um, wie berichtet, die horrenden Kosten in der Gemeinde zu minimieren. „Dabei wurde der Wirtschaftshof und die Eislaufplatz-Bewirtschaftung angesprochen“, so Bürgermeister Thomas Schäfauer. Der Platz wurde immer abends auf Vordermann gebracht. „Und das bedeutete Überstunden bzw. Mehrkosten.“ Doch auf das Freizeitangebot für Kinder, Schüler und Vereine will man in der Tourismusgemeinde keinesfalls verzichten.