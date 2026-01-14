Vorteilswelt
Hier sorgen Politiker für perfekte Eislaufflächen

Kärnten
14.01.2026 11:55
Politiker legen Hand an, damit Eislaufen in der Gemeinde Seeboden überhaupt möglich ist.
Politiker legen Hand an, damit Eislaufen in der Gemeinde Seeboden überhaupt möglich ist.(Bild: zvg)

Gemeinden sind gezwungen, zu sparen. Denn fast in jeder Kommune fehlen finanzielle Mittel. Damit man auf Freizeitangebote jedoch nicht verzichten muss, haben sich die Politiker aus der Gemeinde Seeboden dazu entschlossen, selbst Eismeister zu sein und die Flächen ehrenamtlich zu bewirtschaften. 

0 Kommentare

Ein Wirtschaftsprüfer musste nach Seeboden ausrücken, um, wie berichtet, die horrenden Kosten in der Gemeinde zu minimieren. „Dabei wurde der Wirtschaftshof und die Eislaufplatz-Bewirtschaftung angesprochen“, so Bürgermeister Thomas Schäfauer. Der Platz wurde immer abends auf Vordermann gebracht. „Und das bedeutete Überstunden bzw. Mehrkosten.“ Doch auf das Freizeitangebot für Kinder, Schüler und Vereine will man in der Tourismusgemeinde keinesfalls verzichten.

Politiker als freiwillige Eismeister
„So haben wir die Idee der freiwilligen Eismeister geboren. Und diese Aufgabe übernehmen Mandatare aller Gemeinderat-Parteien. So kann der Eislaufbetrieb gewährleistet werden“, erklärt der SP-Bürgermeister, der auch anpackt.

Jeden Tag sorgt ein anderer Mandatar aus einer Fraktion für top Eisverhältnisse.
Jeden Tag sorgt ein anderer Mandatar aus einer Fraktion für top Eisverhältnisse.(Bild: zvg)
Diese beiden Eislaufplätze werden von den Politikern in Seeboden auf Vordermann gehalten.
Diese beiden Eislaufplätze werden von den Politikern in Seeboden auf Vordermann gehalten.(Bild: zvg)

Auch Kinder und Vereine helfen mit 
Grundarbeiten werden tagsüber vom Bauhof übernommen, die laufende Wartung und Betreuung – also Schnee wegschaufeln, mit der Kehrmaschine fahren und den Platz bespritzen – machen die Politiker. „Wir erhalten auch Hilfe von Eisläufern und Kindern. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig so ein Angebot in einer Kommune ist“, jubelt auch Tourismuschef Hellmuth Koch.

Dem Bürgermeister gehe es um die ehrenamtliche Arbeit. „Man merkt, es freut die Leute!“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

Hier sorgen Politiker für perfekte Eislaufflächen
Mit über 100 km/h
