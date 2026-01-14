Hier sorgen Politiker für perfekte Eislaufflächen

Gemeinden sind gezwungen, zu sparen. Denn fast in jeder Kommune fehlen finanzielle Mittel. Damit man auf Freizeitangebote jedoch nicht verzichten muss, haben sich die Politiker aus der Gemeinde Seeboden dazu entschlossen, selbst Eismeister zu sein und die Flächen ehrenamtlich zu bewirtschaften.
Ein Wirtschaftsprüfer musste nach Seeboden ausrücken, um, wie berichtet, die horrenden Kosten in der Gemeinde zu minimieren. „Dabei wurde der Wirtschaftshof und die Eislaufplatz-Bewirtschaftung angesprochen“, so Bürgermeister Thomas Schäfauer. Der Platz wurde immer abends auf Vordermann gebracht. „Und das bedeutete Überstunden bzw. Mehrkosten.“ Doch auf das Freizeitangebot für Kinder, Schüler und Vereine will man in der Tourismusgemeinde keinesfalls verzichten.
Politiker als freiwillige Eismeister
„So haben wir die Idee der freiwilligen Eismeister geboren. Und diese Aufgabe übernehmen Mandatare aller Gemeinderat-Parteien. So kann der Eislaufbetrieb gewährleistet werden“, erklärt der SP-Bürgermeister, der auch anpackt.
Auch Kinder und Vereine helfen mit
Grundarbeiten werden tagsüber vom Bauhof übernommen, die laufende Wartung und Betreuung – also Schnee wegschaufeln, mit der Kehrmaschine fahren und den Platz bespritzen – machen die Politiker. „Wir erhalten auch Hilfe von Eisläufern und Kindern. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig so ein Angebot in einer Kommune ist“, jubelt auch Tourismuschef Hellmuth Koch.
Dem Bürgermeister gehe es um die ehrenamtliche Arbeit. „Man merkt, es freut die Leute!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.