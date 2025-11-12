Heimischen Waldvögelarten geht es relativ gut

Die Hälfte der Staatsfläche besteht aus Wald

Wälder gehören nämlich zu den wichtigsten Lebensräumen für heimische Vögel. Die Waldfläche in Österreich beträgt mehr als vier Millionen Hektar und entspricht damit etwa der Hälfte der Staatsfläche Österreichs. Aktuell beherbergt Österreich 218 regelmäßig brütende Vogelarten, etwa die Hälfte davon ist mit dem Lebensraum Wald verbunden. „Waldvogelarten machen einen wesentlichen Teil aller österreichischen Brutvogelarten aus. Dementsprechend wichtig ist es, über die Bestandsentwicklungen in diesem Lebensraum Bescheid zu wissen“, sagte Norbert Teufelbauer von BirdLife Österreich.