Elon Musk ist zum 14. Mal Vater geworden

Grimes: „Er sollte nicht so in der Öffentlichkeit sein“

Kritik an Musks Vaterqualitäten hatte zuvor auch Musikerin Grimes (36) geäußert, die nach eigenen Angaben drei Kinder mit ihm hat. „Er sollte nicht so in der Öffentlichkeit zu sehen sein“, schrieb sie auf Nachfrage eines X-Nutzers auf der Plattform. Grimes wolle auch nicht, dass die Kinder in der Öffentlichkeit gezeigt würden. Sohn X Æ A-Xii hatte Musk zuvor zu US-Präsident Donald Trump mitgenommen.