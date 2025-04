Musk bot Mutter seines 14. Kindes Schweigegeld

„Nur die Paranoiden überleben“

Die Influencerin gibt jetzt an, in Musks Auftrag sei ihr Geld in Millionenhöhe geboten worden. Im Gegenzug sollte sie geheim halten, dass sie ein Kind von ihm habe. Ein Grund für den Wunsch sei auch gewesen, dass er das Kind nicht in Gefahr bringen wollte. Denn Musk sehe sich selbst in Gefahr, womöglich Opfer eines Attentates zu werden. „Nur die Paranoiden überleben“, soll Musk der Influencerin erklärt haben.