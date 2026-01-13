Kulturgutschein beschert Millionen-Umsatz

Zugang für alle leistbar machen

Seit dem Start haben mehr als 2500 Kunden Kulturgutscheine erworben, dadurch wurden fast 2,5 Millionen Euro im burgenländischen Kunst- und Kulturbereich umgesetzt. Auch dieses Jahr wird die Aktion fortgesetzt. „Die Fortführung dieser Initiative ist wichtig, um einerseits die heimische Kunstszene gezielt zu fördern und andererseits den Zugang zu Kunst und Kultur für möglichst viele Menschen einfach und leistbar zu gestalten“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.