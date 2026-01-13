Kulturgutschein beschert Millionen-Umsatz

Die Initiative des Landes zieht nach sechs Jahren eine erfolgreiche Bilanz. Auch im heurigen Jahr wird die Aktion zur Förderung der Kunstszene fortgeführt.
Die Kunstszene zu fördern und den Zugang zu Kunst und Kultur zu erleichtern – das ist das Ziel des 2020 gestarteten Kulturgutscheins. Die Gutscheine können bei heimischen Künstlern sowie Kultureinrichtungen eingelöst werden und werden vom Land mit 25 Prozent subventioniert. Rund 100 Künstler beteiligen sich an der Aktion.
Zugang für alle leistbar machen
Seit dem Start haben mehr als 2500 Kunden Kulturgutscheine erworben, dadurch wurden fast 2,5 Millionen Euro im burgenländischen Kunst- und Kulturbereich umgesetzt. Auch dieses Jahr wird die Aktion fortgesetzt. „Die Fortführung dieser Initiative ist wichtig, um einerseits die heimische Kunstszene gezielt zu fördern und andererseits den Zugang zu Kunst und Kultur für möglichst viele Menschen einfach und leistbar zu gestalten“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.
Ab sofort können die Gutscheine online sowie in den Kulturzentren Eisenstadt, Mattersburg und Oberschützen erworben werden.
www.burgenland.at/kulturgutscheine
