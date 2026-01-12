Fledermäuse und ein Monster im Anflug auf die Rax

Es war im Sommer 1926 als in der ehemaligen Waissnix-Mühle im malerischen Reichenau an der Rax erstmals Theater gespielt wurde. Hundert Jahre später begehen die Festspiele Reichenaus dieses Jubiläum mit jenem Stück, das schon damals den Sommertheater-Reigen eröffnete: Johann Strauss’ Operette „Die Fledermaus“. Das zuletzt am Burgtheater gefeierte Regieduo Nils Strunk und Lukas Schrenk widmet sich dem Klassiker. Noch wird an der neuen Fassung „in den wilden 20er-Jahren“ gefeilt: „Das ist ein gewaltiges Vieh!“, erzählt Strunk von seiner ersten Operette.