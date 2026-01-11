Finally! Alaba made his comeback in the Super Cup final

Alaba had not played a competitive match for Real since October 19, 2025, but on Sunday evening, of all days, the time had come in El Clásico. The 33-year-old Viennese came on in the 76th minute with the score at 2-3 for Dean Huijsen after a wild goal show. But even with the ÖFB team captain and Kylian Mbappe, who was substituted at the same time, the "Royals" were unable to turn the tide in Jeddah (Saudi Arabia).