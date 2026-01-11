After almost three months
Finally! Alaba made his comeback in the Super Cup final
Finally! David Alaba made his comeback on Sunday evening in the Super Cup final between Real Madrid and FC Barcelona. However, even the ÖFB star couldn't change the 2-3 defeat.
Alaba had not played a competitive match for Real since October 19, 2025, but on Sunday evening, of all days, the time had come in El Clásico. The 33-year-old Viennese came on in the 76th minute with the score at 2-3 for Dean Huijsen after a wild goal show. But even with the ÖFB team captain and Kylian Mbappe, who was substituted at the same time, the "Royals" were unable to turn the tide in Jeddah (Saudi Arabia).
Where is the journey headed?
Alaba is unlikely to play a major role in coach Xabi Alonso's plans, as his contract expires in the summer and Real are not planning to renew it. Galatasaray Istanbul recently made an effort to sign Austria's title winner, but a move to the desert has also been rumored repeatedly.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.