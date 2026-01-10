Africa Cup
Nigeria knocks out Austria’s World Cup opponent Algeria!
Algeria has been eliminated from the Africa Cup of Nations in Morocco in the quarterfinals. Austria's World Cup group opponent lost 2-0 to Nigeria on Saturday in Marrakesh, with goals scored by Victor Osimhen (47th minute) and Akor Adams (57th minute). The Algerians had been considered one of the favorites to win the title. Nigeria will now face Morocco in the semifinals in Rabat in four days.
The duel between the tournament's most prolific team (Nigeria) and the strongest defensive team (Algeria) was a clear-cut affair. After a dominant first half, Nigeria rewarded itself in the second half. Star striker Victor Osimhen scored with a header and ten minutes later set up Akor Adams, who skilfully beat Luca Zidane – the son of Zinedine Zidane – in the Algerian goal.
Defensive Algeria, which like Nigeria won all three group games, found no answer to the double strike. The "Desert Foxes" will have to wait longer for their third title after 1990 and 2019. Meanwhile, Nigeria is aiming for its fourth Africa Cup victory, the first in 13 years.
