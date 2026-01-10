Season over
Cruciate ligament rupture! ÖSV speed ace Egger seriously injured
The worst fears have been confirmed: Magdalena Egger seriously injured her right knee in a fall during the World Cup downhill race in Altenmarkt-Zauchensee! The Vorarlberg native suffered a torn anterior cruciate ligament, a torn collateral ligament, and a contusion of the lateral meniscus. The season, which will culminate in the Winter Olympics in just under a month, is now over prematurely for Egger...
The 24-year-old will undergo surgery at the Kettenbrücke Clinic in Innsbruck, according to the Austrian Ski Federation (ÖSV). Egger finished second in the downhill race in St. Moritz in December, earning her first World Cup podium finish.
After her fall, Egger initially wanted to ski to the finish line herself, but realized that this was not possible when she tried to put her skis back on. She was rescued from the race course by helicopter and taken to Radstadt Hospital for an MRI scan, where the diagnosis was made.
For Austria's women's alpine ski team, this is already the second bitter loss in the still young new year after that of technical specialist Katharina Liensberger. On January 2, the Vorarlberg native suffered a fracture of the tibial plateau as well as a torn meniscus and medial collateral ligament in her right knee during a fall while training in St. Michael/Lungau. This ended her Olympic dreams, just as it has now ended Egger's...
