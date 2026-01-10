Cruciate ligament rupture! ÖSV speed ace Egger seriously injured

The worst fears have been confirmed: Magdalena Egger seriously injured her right knee in a fall during the World Cup downhill race in Altenmarkt-Zauchensee! The Vorarlberg native suffered a torn anterior cruciate ligament, a torn collateral ligament, and a contusion of the lateral meniscus. The season, which will culminate in the Winter Olympics in just under a month, is now over prematurely for Egger...