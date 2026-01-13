Uzi Freyja: „Queere Leute haben Kultur geschaffen“

Identitätsfindung

Nachdem sie 2019 mit Musik und Songwriting begonnen hatte und 2020 ihre ersten Projekte realisieren wollte, geriet sie kurz darauf in eine Phase, in der die Welt durch die Pandemie plötzlich stillstand. Wir wollten wissen, wie diese Zeit ihre Musik und Motivation beeinflusst hat.

Kelly verbrachte die Tage zu Hause, schaute Filme und Animes, backte Brot und kochte. Gleichzeitig passierte gesellschaftlich unglaublich viel: der Tod von George Floyd, neue Debatten über Rassismus in den USA und auch in Frankreich. All das brachte sie dazu, über ihre eigene Identität nachzudenken – darüber, was es bedeutet, eine schwarze Frau zu sein.

Irgendwann hatte sie nichts mehr zu tun. Also begann sie zu schreiben – zuerst Gedichte, später Songs, am liebsten mit Stift auf Papier. Aus dieser intensiven Phase entstanden ihre ersten EPs und letztlich auch ihr aktuelles Album „Bhelize Don’t Cry“.

So befreiend das Schreiben für sie war, so herausfordernd wurde es mit der Zeit auch. Denn mit jeder neuen Zeile öffnete sie ihr Herz ein Stück mehr. „Mein Kopf hat gebrannt vor Ideen“, sagt sie rückblickend. Auf dem Album erzählt sie offen von ihrem Leben und ihren Gefühlen als schwarze, queere Frau – etwas, das sie verletzlich macht.

Und trotzdem ist sie sich sicher: Ohne die Covid-Zeit wäre sie heute nicht dieselbe Künstlerin. „Ich hatte keine Ablenkung, nur Zeit für die Musik. Heute ist alles voll mit Interviews, Shows und Vorbereitungen.“