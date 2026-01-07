Immobilien im Landesnorden weiterhin gefragt

Was die Käufer wollen...

Im Burgenland zeigt nach Angaben des Immobilienunternehmens der Landesnorden Zuwächse bei den Verkaufszahlen – allen voran der Bezirk Neusiedl am See. Die Nähe zu Wien, eine gute Infrastruktur sowie ein vielseitiges Freizeitangebot locken Käufer an. Ähnliches berichtet auch Roswitha Knebelreiter von RE/MAX: Vor allem bei Einfamilienhäusern mit modernster Architektur und Ausstattung oder Immobilien direkt am See – besonders in Neusiedl am See und Weiden am See – gehe die Nachfrage nach oben.