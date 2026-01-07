Vorteilswelt
Sperre und Stau

Crash auf Autobahnzubringer fordert drei Verletzte

Tirol
07.01.2026 15:47
Am Autobahnzubringer Imst ereignete sich der Unfall.
Am Autobahnzubringer Imst ereignete sich der Unfall.(Bild: Stadtfeuerwehr Imst, Krone KREATIV)

Spektakulärer Unfall Mittwochfrüh auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland: Im Bereich des Zubringers bei Imst kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge. Drei Insassen erlitten Verletzungen – eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Es kam zu Behinderungen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.45 Uhr im Bereich des Autobahnzubringers. Ein Deutscher (42) hatte seinen Pkw kurz nach dem Roppener Tunnel auf die Ausfahrt Imst gelenkt, als aus bislang ungeklärter Ursache ein Einheimischer (39) mit seinem Auto von Imst kommend in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit dem Wagen des 42-Jährigen kollidierte.

Ein Insasse aus Wrack befreit
Die beiden Lenker sowie der 16-jährige Beifahrer des Deutschen erlitten durch den heftigen Zusammenstoß Verletzungen. „Eine Person war in einem der beteiligten Pkw eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Um eine Rettung über die Beifahrertür zu ermöglichen, wurde das Fahrzeug von der Leitschiene weggezogen“, berichtete die Feuerwehr.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden die drei Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Die Feuerwehr sicherte den Mercedes und unterstützte bei der Bergung.
Zubringer rund 30 Minuten gesperrt
Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt abgeschleppt. „Die Ausfahrt Imst wurde nach dem Unfall für rund eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt“, so die Polizei.

Im Einsatz standen drei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt, die Asfinag sowie Autobahnpolizei und Feuerwehr mit jeweils drei Fahrzeugen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

