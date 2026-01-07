Crash auf Autobahnzubringer fordert drei Verletzte

Spektakulärer Unfall Mittwochfrüh auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland: Im Bereich des Zubringers bei Imst kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge. Drei Insassen erlitten Verletzungen – eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Es kam zu Behinderungen.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.45 Uhr im Bereich des Autobahnzubringers. Ein Deutscher (42) hatte seinen Pkw kurz nach dem Roppener Tunnel auf die Ausfahrt Imst gelenkt, als aus bislang ungeklärter Ursache ein Einheimischer (39) mit seinem Auto von Imst kommend in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit dem Wagen des 42-Jährigen kollidierte.
Ein Insasse aus Wrack befreit
Die beiden Lenker sowie der 16-jährige Beifahrer des Deutschen erlitten durch den heftigen Zusammenstoß Verletzungen. „Eine Person war in einem der beteiligten Pkw eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Um eine Rettung über die Beifahrertür zu ermöglichen, wurde das Fahrzeug von der Leitschiene weggezogen“, berichtete die Feuerwehr.
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden die drei Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Zubringer rund 30 Minuten gesperrt
Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt abgeschleppt. „Die Ausfahrt Imst wurde nach dem Unfall für rund eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt“, so die Polizei.
Im Einsatz standen drei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt, die Asfinag sowie Autobahnpolizei und Feuerwehr mit jeweils drei Fahrzeugen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.