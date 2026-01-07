Crash auf Autobahnzubringer fordert drei Verletzte

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.45 Uhr im Bereich des Autobahnzubringers. Ein Deutscher (42) hatte seinen Pkw kurz nach dem Roppener Tunnel auf die Ausfahrt Imst gelenkt, als aus bislang ungeklärter Ursache ein Einheimischer (39) mit seinem Auto von Imst kommend in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit dem Wagen des 42-Jährigen kollidierte.

Ein Insasse aus Wrack befreit

Die beiden Lenker sowie der 16-jährige Beifahrer des Deutschen erlitten durch den heftigen Zusammenstoß Verletzungen. „Eine Person war in einem der beteiligten Pkw eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Um eine Rettung über die Beifahrertür zu ermöglichen, wurde das Fahrzeug von der Leitschiene weggezogen“, berichtete die Feuerwehr.