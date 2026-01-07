Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lakeside 77

Hotel als Fluchtpunkt vor der Silvesterknallerei

Burgenland
07.01.2026 13:00
Patrick Posch in „seinem“ Hotel. Das Lakeside 77 hat das ganze Jahr geöffnet.
Patrick Posch in „seinem“ Hotel. Das Lakeside 77 hat das ganze Jahr geöffnet.(Bild: Charlotte Titz)

Im Lakeside 77 in Podersdorf am See ist man mit der vergangenen Saison zufrieden. Aber auch rund um den Jahreswechsel passte es. Interessant: Viele Gäste kommen aus Ostmitteleuropa und machen in Podersdorf Stopp, um in Parndorf einkaufen zu gehen. 

0 Kommentare

Sucht man jetzt Zimmer in Podersdorf am See, findet man nur eine Handvoll Hotels, die auch jetzt Gäste empfangen. Eines davon ist das Lakeside 77.

Geschäftsführer Patrick Posch ist mit der vergangenen Saison 2025 zufrieden, auch wenn das Wetter im Sommer weniger berauschend war und Podersdorf eben eine Destination ist, die wetterabhängig gebucht wird. Jetzt im Winter ist es ruhig. Allerdings war das Hotel zum Jahreswechsel ausgebucht.

„Meistens waren es Leute mit Hund, die aus Wien wegwollten“, erklärt er. „Hier direkt am See ist es definitiv ruhiger, was die Knallerei betrifft. Viele möchten das ihrem Tier in der Stadt einfach nicht mehr antun“, weiß Posch. Im Juni werden es übrigens sechs Jahre, dass es das Lakeside 77 in Podersdorf am See gibt. Eröffnet worden war direkt nach dem ersten Lockdown. Mittlerweile hat sich das kleine Hotel etabliert. Im Winter gibt es viele kurzfristige Reservierungen, während Jahresfixpunkte wie Weinfrühling, Triathlon oder Martini jetzt für 2026 schon entweder sehr gut oder ausgebucht sind. Ab Mai startet dann wieder die Saison.

Stammpersonal seit sechs Jahren
Auch wenn es in der Gastronomie bei Mitarbeitern große Fluktuation gibt, hat das Lakeside 77 zum größten Teil Stammpersonal, das von Beginn an mit im Boot ist. „Das goutieren auch die Gäste“, so Posch. Ebenfalls interessant: Viele Kunden kommen aus Ostmitteleuropa und buchen hier nur einen Kurzaufenthalt, um in Parndorf einkaufen zu gehen. „Anschließend fahren die meisten weiter zum Skifahren nach Tirol“, verrät Posch. „So haben sie einerseits Natur und andererseits Shopping. Eine perfekte Kombination für viele.“

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-3° / -1°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-4° / -1°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-4° / -2°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-3° / -1°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-4° / -2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Ermittlungen laufen
Feuerdrama: Frau lag tot in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.734 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
103.645 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
90.433 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Burgenland
Katharina Rupp
Damit aus schwierigen Hunden ein „Family dog“ wird
Neue Projekte
Burgenländer-Weltbund: Große Pläne zum Jubiläum
Team verstärkt
Neuer Impuls für die Medizin-Uni Burgenland
Spezieller Einsatz
Feuerwehr musste Opfer Ring von Finger schneiden
Alexander Wessely
Rolle seines Lebens: Militärpfarrer im Burgenland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf