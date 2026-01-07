Hotel als Fluchtpunkt vor der Silvesterknallerei

„Meistens waren es Leute mit Hund, die aus Wien wegwollten“, erklärt er. „Hier direkt am See ist es definitiv ruhiger, was die Knallerei betrifft. Viele möchten das ihrem Tier in der Stadt einfach nicht mehr antun“, weiß Posch. Im Juni werden es übrigens sechs Jahre, dass es das Lakeside 77 in Podersdorf am See gibt. Eröffnet worden war direkt nach dem ersten Lockdown. Mittlerweile hat sich das kleine Hotel etabliert. Im Winter gibt es viele kurzfristige Reservierungen, während Jahresfixpunkte wie Weinfrühling, Triathlon oder Martini jetzt für 2026 schon entweder sehr gut oder ausgebucht sind. Ab Mai startet dann wieder die Saison.