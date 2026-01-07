Hotel als Fluchtpunkt vor der Silvesterknallerei

Im Lakeside 77 in Podersdorf am See ist man mit der vergangenen Saison zufrieden. Aber auch rund um den Jahreswechsel passte es. Interessant: Viele Gäste kommen aus Ostmitteleuropa und machen in Podersdorf Stopp, um in Parndorf einkaufen zu gehen.
Sucht man jetzt Zimmer in Podersdorf am See, findet man nur eine Handvoll Hotels, die auch jetzt Gäste empfangen. Eines davon ist das Lakeside 77.
Geschäftsführer Patrick Posch ist mit der vergangenen Saison 2025 zufrieden, auch wenn das Wetter im Sommer weniger berauschend war und Podersdorf eben eine Destination ist, die wetterabhängig gebucht wird. Jetzt im Winter ist es ruhig. Allerdings war das Hotel zum Jahreswechsel ausgebucht.
„Meistens waren es Leute mit Hund, die aus Wien wegwollten“, erklärt er. „Hier direkt am See ist es definitiv ruhiger, was die Knallerei betrifft. Viele möchten das ihrem Tier in der Stadt einfach nicht mehr antun“, weiß Posch. Im Juni werden es übrigens sechs Jahre, dass es das Lakeside 77 in Podersdorf am See gibt. Eröffnet worden war direkt nach dem ersten Lockdown. Mittlerweile hat sich das kleine Hotel etabliert. Im Winter gibt es viele kurzfristige Reservierungen, während Jahresfixpunkte wie Weinfrühling, Triathlon oder Martini jetzt für 2026 schon entweder sehr gut oder ausgebucht sind. Ab Mai startet dann wieder die Saison.
Stammpersonal seit sechs Jahren
Auch wenn es in der Gastronomie bei Mitarbeitern große Fluktuation gibt, hat das Lakeside 77 zum größten Teil Stammpersonal, das von Beginn an mit im Boot ist. „Das goutieren auch die Gäste“, so Posch. Ebenfalls interessant: Viele Kunden kommen aus Ostmitteleuropa und buchen hier nur einen Kurzaufenthalt, um in Parndorf einkaufen zu gehen. „Anschließend fahren die meisten weiter zum Skifahren nach Tirol“, verrät Posch. „So haben sie einerseits Natur und andererseits Shopping. Eine perfekte Kombination für viele.“
