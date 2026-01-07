Vorteilswelt
Technische Panne

Ölspur zog sich quer durch das Stadtviertel

Burgenland
07.01.2026 15:59
Nicht zu übersehen: Diese Ölspur sorgte für Aufregung.
Nicht zu übersehen: Diese Ölspur sorgte für Aufregung.

Umweltalarm lösten besorgte Anrainer am Dreikönigstag in Oberwart aus. Eine Ölspur in der Länge von 1,5 Kilometern war durch eine Panne entstanden.

Mit Entsetzen reagierten Bewohner am Feiertag in Oberwart. Ein „Frevel an der Umwelt“ direkt vor ihrer Haustür trübte die beschauliche Stimmung. In den Farben eines Regenbogens spiegelte sich ein Ölfilm auf dem durch Schnee und Eiswasser feuchten Asphalt.

1,5 Kilometer lange Verschmutzung
Die aufsehenerregende Spur, die die Fahrbahnen in der Siedlung teils in der gesamten Breite bedeckt hat, zog sich laut Angaben der Anrainer von der Schlainingerstraße über die Untere Hochstraße bis zum Güterweg nach Eisenzicken und Am Telek. „Die Verschmutzung hat sich auf eine Länge von mindestens 1,5 Kilometern ausgeweitet“, meldete ein Nachbar. Über die Ursache herrschte im betroffenen Stadtviertel Rätselraten.

Technische Panne
Auf Nachfrage in der Amtsstube sei eine technische Panne als Auslöser genannt worden, hieß es. Konkret dürfte bei einem Räumungsfahrzeug die Ölleitung der Hydraulik geplatzt sein. Dem Lenker sei das Gebrechen offenbar lange nicht aufgefallen, merkten Bewohner an. Feststeht, eine Ölspur im Abwasserkanal ist eine Gefahr und kann die Kläranlage schädigen.

Burgenland
