Ölspur zog sich quer durch das Stadtviertel

1,5 Kilometer lange Verschmutzung

Die aufsehenerregende Spur, die die Fahrbahnen in der Siedlung teils in der gesamten Breite bedeckt hat, zog sich laut Angaben der Anrainer von der Schlainingerstraße über die Untere Hochstraße bis zum Güterweg nach Eisenzicken und Am Telek. „Die Verschmutzung hat sich auf eine Länge von mindestens 1,5 Kilometern ausgeweitet“, meldete ein Nachbar. Über die Ursache herrschte im betroffenen Stadtviertel Rätselraten.