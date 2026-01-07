Burgenländer-Weltbund: Große Pläne zum Jubiläum

Aktivprogramm für Jugendliche

So ist erstmals im Sommer ein Jugendcamp im Burgenland geplant. 20 Jugendliche im Alter von 14-20 Jahren sollen daran teilnehmen. Als Partner sind das Land und der Burgenland Tourismus an Bord. 13 Interessenten gibt es bereits. Die Jugendlichen kommen unter anderem aus New York, Pennsylvania, Kanada oder der Schweiz und sind die Enkel oder Urenkel von Auswanderern.