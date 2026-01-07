Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Projekte

Burgenländer-Weltbund: Große Pläne zum Jubiläum

Burgenland
07.01.2026 09:00
Eine Delegation der Burgenländischen Gemeinschaft im Vorjahr beim Besuch im Eisenstädter ...
Eine Delegation der Burgenländischen Gemeinschaft im Vorjahr beim Besuch im Eisenstädter Bischofshof.(Bild: Diözese Eisenstadt/Rothleitner-Reinisch)

Die Burgenländische Gemeinschaft (BG) feiert heuer das 70-jährige Bestehen. Künftig sollen nicht nur die Auswanderer und ihre Nachfahren im Blickpunkt stehen, sondern auch die „Weltburgenländer“.

0 Kommentare

Der Dachverband der Burgenländer-Vereine in aller Welt hat sich im Jubiläumsjahr einiges vorgenommen. „Wir möchten künftig verstärkt jüngere Generationen ansprechen“, erklärt BG-Präsident Eduard Nicka.

Aktivprogramm für Jugendliche
So ist erstmals im Sommer ein Jugendcamp im Burgenland geplant. 20 Jugendliche im Alter von 14-20 Jahren sollen daran teilnehmen. Als Partner sind das Land und der Burgenland Tourismus an Bord. 13 Interessenten gibt es bereits. Die Jugendlichen kommen unter anderem aus New York, Pennsylvania, Kanada oder der Schweiz und sind die Enkel oder Urenkel von Auswanderern.

Im Sommer findet wieder das alljährliche „Picnic“ statt.
Im Sommer findet wieder das alljährliche „Picnic“ statt.(Bild: Christian Schulter)

 Auf sie wartet ein buntes Aktivprogramm von Nord bis Süd: von Kanufahren auf der Raab, Vogelbeobachtungen im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, Töpfern in Stoob bis zu einem Besuch in der Westernstadt Lucky Town in Großpetersdorf. „Sie sollen die Heimat ihrer Vorfahren sowie Land und Leute kennenlernen“, schildert Nicka.

Tradition: Besuch der Miss Burgenland aus New York.
Tradition: Besuch der Miss Burgenland aus New York.(Bild: Weinberg Chalets)

Fokus auf Burgenländern im Ausland
Ein weiterer Schwerpunkt liegt künftig auf den „Weltburgenländern“. Gemeint sind damit jene Landsleute, die im Ausland verschiedenen Berufs- und Karrierewegen nachgehen, sich dort sportlich und künstlerisch betätigen oder interessante Lebensgeschichten schreiben. Sie sollen stärker mit den Burgenland-Vereinen in aller Welt in Kontakt gebracht werden.

BG-Präsident Eduard Nicka mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics: Zum Jubiläum ist heuer auch ...
BG-Präsident Eduard Nicka mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics: Zum Jubiläum ist heuer auch ein Festgottesdienst geplant.(Bild: Burgenländische Gemeinschaft)

Der BG-Präsident nennt hier etwa den Astronomen Hannes Gröller aus Welgersdorf, der seit einigen Jahren in den USA für die NASA tätig ist. „Es soll ein internationales Netzwerk für das Burgenland entstehen“, erklärt Nicka. Auch hier zieht man mit dem Land an einem Strang.

Feiern im Sommer
Großer Höhepunkt werden die Feiern zum 70-jährigen Bestehen der Burgenländischen Gemeinschaft im kommenden Sommer sein. So sind zahlreiche Veranstaltungen dazu geplant, darunter das traditionelle „Picnic“, an dem auch wieder die frisch gebackene „Miss Burgenland New York“ teilnehmen wird, sowie ein großer Festgottesdienst.

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-3° / -2°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-4° / -2°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-4° / -2°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-3° / -1°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-4° / -2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Mögliches 2. Opfer
Feuerdrama in Messie-Haus: Frau kommt ums Leben
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Burgenland
Team verstärkt
Neuer Impuls für die Medizin-Uni Burgenland
Spezieller Einsatz
Feuerwehr musste Opfer Ring von Finger schneiden
Alexander Wessely
Rolle seines Lebens: Militärpfarrer im Burgenland
Großes Interview
Hans Peter Doskozil: „Wir haben sehr viel vor“
„Schwein zugelaufen!“
Entlaufene Sau ging online auf Suche nach Besitzer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf