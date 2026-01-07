Burgenländer-Weltbund: Große Pläne zum Jubiläum

Die Burgenländische Gemeinschaft (BG) feiert heuer das 70-jährige Bestehen. Künftig sollen nicht nur die Auswanderer und ihre Nachfahren im Blickpunkt stehen, sondern auch die „Weltburgenländer“.
Der Dachverband der Burgenländer-Vereine in aller Welt hat sich im Jubiläumsjahr einiges vorgenommen. „Wir möchten künftig verstärkt jüngere Generationen ansprechen“, erklärt BG-Präsident Eduard Nicka.
Aktivprogramm für Jugendliche
So ist erstmals im Sommer ein Jugendcamp im Burgenland geplant. 20 Jugendliche im Alter von 14-20 Jahren sollen daran teilnehmen. Als Partner sind das Land und der Burgenland Tourismus an Bord. 13 Interessenten gibt es bereits. Die Jugendlichen kommen unter anderem aus New York, Pennsylvania, Kanada oder der Schweiz und sind die Enkel oder Urenkel von Auswanderern.
Auf sie wartet ein buntes Aktivprogramm von Nord bis Süd: von Kanufahren auf der Raab, Vogelbeobachtungen im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, Töpfern in Stoob bis zu einem Besuch in der Westernstadt Lucky Town in Großpetersdorf. „Sie sollen die Heimat ihrer Vorfahren sowie Land und Leute kennenlernen“, schildert Nicka.
Fokus auf Burgenländern im Ausland
Ein weiterer Schwerpunkt liegt künftig auf den „Weltburgenländern“. Gemeint sind damit jene Landsleute, die im Ausland verschiedenen Berufs- und Karrierewegen nachgehen, sich dort sportlich und künstlerisch betätigen oder interessante Lebensgeschichten schreiben. Sie sollen stärker mit den Burgenland-Vereinen in aller Welt in Kontakt gebracht werden.
Der BG-Präsident nennt hier etwa den Astronomen Hannes Gröller aus Welgersdorf, der seit einigen Jahren in den USA für die NASA tätig ist. „Es soll ein internationales Netzwerk für das Burgenland entstehen“, erklärt Nicka. Auch hier zieht man mit dem Land an einem Strang.
Feiern im Sommer
Großer Höhepunkt werden die Feiern zum 70-jährigen Bestehen der Burgenländischen Gemeinschaft im kommenden Sommer sein. So sind zahlreiche Veranstaltungen dazu geplant, darunter das traditionelle „Picnic“, an dem auch wieder die frisch gebackene „Miss Burgenland New York“ teilnehmen wird, sowie ein großer Festgottesdienst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.