Drama in the Zillertal
One of the first days of skiing in the new year in Tyrol ended in drama. A German (22) went off a black piste in the Zillertal and fell into the forest. Despite immediate rescue measures, the young holidaymaker died at the scene of the accident.
The tragedy occurred on Saturday at around 2 pm. The 22-year-old from the district of Gelsenkirchen was skiing in the Hochzillertal ski area in Kaltenbach on the black marked piste no. 1 towards the valley.
"For reasons as yet unexplained, he overshot the edge of the piste and fell into steep terrain," said police investigators.
Despite immediate rescue measures, the emergency doctor was only able to determine the man's death.
Rescue measures without success
According to the police, there are no indications of any outside culpability.
