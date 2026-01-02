Skiing bad news
Bad news! Kathi Liensberger seriously injured
What bad news for Austria's ski sport on the very second day of the new year: women's figurehead Katharina Liensberger has seriously injured her right knee in training! The dream of a start at the Olympic Games in Milan and Cortina d'Ampezzo, which begin on February 6, is thus over ...
The Vorarlberg native suffered a fracture of the tibial plateau as well as a torn meniscus and inner ligament in the fall during giant slalom training in St. Michael/Lungau - an operation is unavoidable, as the ÖSV announced after an examination at the Hochrum Clinic near Innsbruck.
The operation has been scheduled for today, Friday, and in any case it means the end of the season for the slalom World Championship bronze medallist from Saalbach-Hinterglemm.
Still celebrating 4th place in Semmering on Sunday
Liensberger would have competed in both the giant slalom and the slalom this weekend in Kranjska Gora. The 2021 slalom world champion has achieved her best result of the season so far with fourth place in the slalom on Sunday in Semmering.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
