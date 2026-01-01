Register now:
Start 2026 with a new attitude to life!
New year - new attitude to life! Is that what you want too? Then take part in Austria's biggest health campaign and start your personal health year 2026 with the "Krone"! Five "Krone" experts will help you on your way to a feel-good life.
Let's do it, now and together! No one will be left alone. Because together with five top experts and the strong "Krone" community, you too can implement your healthy plans so that you can present your "best self" in the warm season. Hand on heart: the idea of starting the summer fit, healthy and wide awake makes you want to make positive changes!
Top experts for your health success
The "Krone" accompanies you on your journey to a healthier, more conscious life in the five main areas of nutrition, exercise, mental strength, regeneration and sleep, as well as prevention. You will be supported by in-depth know-how and advice from five top Austrian experts:
Nutritionist Ursula Vybiral, fitness expert Philipp Jelinek, health psychologist Dr. Karin Flenreiss-Frankl, sleep physician Dr. Michael Saletu and general practitioner Dr. Christian Maté will provide you with the most important tips for your new start as part of our "Krone" initiative. And help you when things get "bumpy" in between.
The first day of the new year always holds a special magic. Use the time ahead to think about what goals you want to pursue: Where does the shoe pinch? Did you put on a few extra pounds at Christmas, do you get out of breath quickly on foot? Do you have trouble sleeping or is your heart racing with stress?
No matter what your problems are, let's tackle them together! And make 2026 your healthiest year yet!
Jedes Jahr fassen Tausende Österreicher gute Vorsätze. Die Top-Wünsche für das neue Jahr sind vor allem Abnehmen bzw. bewusster zu essen, mehr Sport zu betreiben oder sich weniger stressen lassen!
Tatsächlich liegt bei manchen so einiges im Argen: Gesunde Ernährung kennen sie etwa nur in der Theorie. So essen die meisten täglich viel mehr Fett und Zucker, als ihnen und ihrer Figur guttut.
Bei 70 Prozent nimmt der Druck im Leben überhand. Die meisten Erwerbstätigen fühlen sich oft wie im Hamsterrad gefangen. Kein Wunder, dass auch die Nachtruhe wenig erholsam bleibt: Bis zu einem Drittel der Österreicher schläft schlecht. Frauen haben damit noch mehr Schwierigkeiten als Männer.
Auch der Bewegungsapparat leidet. Über ein Viertel der Bevölkerung hat mit chronischen Rücken- und Nackenschmerzen zu kämpfen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind auf dem Vormarsch und fordern jährlich tausende Menschenleben.
Zeit, etwas dagegen zu tun! Gehen wir’s an: Österreich macht sich gesund.
