Start 2026 with a new attitude to life!

Bei 70 Prozent nimmt der Druck im Leben überhand. Die meisten Erwerbstätigen fühlen sich oft wie im Hamsterrad gefangen. Kein Wunder, dass auch die Nachtruhe wenig erholsam bleibt: Bis zu einem Drittel der Österreicher schläft schlecht. Frauen haben damit noch mehr Schwierigkeiten als Männer.