Stadt Klagenfurt muss Eishalle selbst finanzieren

Seit mittlerweile über 55 Jahren gibt es zwischen der Stadt Klagenfurt und dem Land Kärnten die Abmachung, dass die Finanzierung der Eishalle gemeinsame Sache ist. Doch mitten im Chaos um die Budgeterstellung im Rathaus erhält die Stadt die Hiobsbotschaft: Das Land stellt die finanzielle Unterstützung ein. Damit muss die finanziell schwer angeschlagene Stadt die rund 1,2 Millionen Euro für den Betrieb der Eishalle künftig alleine stemmen; vorher steuerte das Land 40 Prozent bei, bis es vor gut zehn Jahren eine Deckelung des Betrages einführte. Für Bürgermeister Christian Scheider ein fatales Signal, denn „jetzt hat sich das Land komplett aus der Verantwortung genommen und stellt mit Jahresende die Zahlungen ein, und das, obwohl wir ein überregionales Angebot weit über die Grenzen Klagenfurts hinaus haben.“ Zudem verweist der Stadtchef darauf, dass aufgrund der Einstellung von Landesmitteln schon andere Eishallen in Österreich geschlossen werden mussten.