Portugals Innenministerin tritt nach Kritik zurück

Seltene Wetterlage über dem Atlantik

„Marta“, das siebente Sturmtief seit Jahresbeginn, hatte Starkregen, Orkanböen und hohe Wellen an den Küsten Portugals und Andalusiens im Süden Spaniens ausgelöst. Erst wenige Tage zuvor hatte Sturm „Leonardo“ die Region heimgesucht. Inzwischen hat sich die Lage bis auf Regenfälle wieder einigermaßen entspannt. Meteorologinnen und Meteorologen erklären die ungewöhnliche Serie an Winterstürmen mit einer seltenen Wetterlage über dem Atlantik. Ein Hochdruckgebiet über Grönland und Island habe sich weiter als sonst nach Süden ausgebreitet. Das Hoch, das normalerweise bei den Azoren liege, befinde sich daher weiter südlich als sonst. Üblicherweise betreffen Atlantiktiefs eher Großbritannien und Deutschland.