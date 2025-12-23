Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teure Feiertage

Energie sparen an Weihnachten: So geht‘s

Wien
23.12.2025 11:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Alexander Raths - stock.adobe.com)

Damit die Energierechnung nicht zur bösen Überraschung wird: Wie die Stromkosten über die Weihnachtsfeiertage gesenkt werden können.

0 Kommentare

Wenn am Heiligen Abend die festliche Beleuchtung strahlt, die Kekse im Ofen backen und der Karpfen in der Pfanne brutzelt, dann schlägt sich das auch auf der Energierechnung nieder. Um 50 Prozent steigt der Verbrauch in Haushalten laut Wien Energie an den Weihnachtsfeiertagen an.

Für die Festtagsbeleuchtung sollte man daher zu LED-Lampen greifen. Diese können den Energiebedarf pro Lampe auf mindestens 80 Prozent senken. Auch Zeitaltuhren helfen, die Beleuchtung gezielt ein- oder auszuschalten, raten die Experten von Wien Energie.

Standby reicht nicht aus 
Elektrogeräte, die oftmals als Weihnachtsgeschenk verpackt unter dem Christbaum liegen, sollten vollständig vom Netz getrennt werden. Denn auch im Standby-Modus verbrauchen sie weiterhin Strom.

Backrohr besser auf Heißluft einstellen 
Für den über die Feiertage viel verwendeten Backofen gilt: lieber Umluft oder Heißluft statt Ober- und Unterhitze. Zudem sei das gängige Vorheizen oftmals gar nicht notwendig.

Nein zum Kippen 
Das richtige Heizen der Wohnung minimiert die Rechnung bekanntlich ebenso. Wer die Raumtemperatur schon um ein Grad senkt, verbraucht um rund 6 Prozent weniger Energie.

Einige Räume wie das Bad werden zudem nur für kurze Zeit genutzt. Es lohnt sich also, die gewünschte Temperatur – wenn es die Heizsteuerung erlaubt – an die tatsächliche Nutzung anzupassen. Von dauerhaft gekippten Fenstern raten die Experten ebenso ab. Ein kurzes Stoßlüften wird stattdessen empfohlen – idealerweise bei abgedrehter Heizung.

Urlauber sollten Heizung nicht ganz abdrehen 
Wer über die Feiertage verreist, sollte die Temperatur auf mindestens 12 Grad einstellen, heißt es. So verhindert man unnötiges Wiederaufheizen, das oft mehr Energie verbrät.

Porträt von Lisa Schinagl
Lisa Schinagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 4°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
4° / 4°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
3° / 3°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
3° / 4°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
3° / 4°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
129.367 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
123.864 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
111.474 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wien
Taten wurden gefilmt
Aus Rache Teenager beraubt, verletzt, missbraucht
Teure Feiertage
Energie sparen an Weihnachten: So geht‘s
Atzgersdorfs Damen top
Meistertitel? „Ich habe da ein gutes Gefühl“
Mitmachen & gewinnen
Fliege mit dem WM-Pokal aus Istanbul nach Wien!
Alarmierende Zahlen
Immer mehr Schulanfänger sprechen kaum Deutsch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf