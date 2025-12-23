Energie sparen an Weihnachten: So geht‘s

Damit die Energierechnung nicht zur bösen Überraschung wird: Wie die Stromkosten über die Weihnachtsfeiertage gesenkt werden können.
Wenn am Heiligen Abend die festliche Beleuchtung strahlt, die Kekse im Ofen backen und der Karpfen in der Pfanne brutzelt, dann schlägt sich das auch auf der Energierechnung nieder. Um 50 Prozent steigt der Verbrauch in Haushalten laut Wien Energie an den Weihnachtsfeiertagen an.
Für die Festtagsbeleuchtung sollte man daher zu LED-Lampen greifen. Diese können den Energiebedarf pro Lampe auf mindestens 80 Prozent senken. Auch Zeitaltuhren helfen, die Beleuchtung gezielt ein- oder auszuschalten, raten die Experten von Wien Energie.
Standby reicht nicht aus
Elektrogeräte, die oftmals als Weihnachtsgeschenk verpackt unter dem Christbaum liegen, sollten vollständig vom Netz getrennt werden. Denn auch im Standby-Modus verbrauchen sie weiterhin Strom.
Backrohr besser auf Heißluft einstellen
Für den über die Feiertage viel verwendeten Backofen gilt: lieber Umluft oder Heißluft statt Ober- und Unterhitze. Zudem sei das gängige Vorheizen oftmals gar nicht notwendig.
Nein zum Kippen
Das richtige Heizen der Wohnung minimiert die Rechnung bekanntlich ebenso. Wer die Raumtemperatur schon um ein Grad senkt, verbraucht um rund 6 Prozent weniger Energie.
Einige Räume wie das Bad werden zudem nur für kurze Zeit genutzt. Es lohnt sich also, die gewünschte Temperatur – wenn es die Heizsteuerung erlaubt – an die tatsächliche Nutzung anzupassen. Von dauerhaft gekippten Fenstern raten die Experten ebenso ab. Ein kurzes Stoßlüften wird stattdessen empfohlen – idealerweise bei abgedrehter Heizung.
Urlauber sollten Heizung nicht ganz abdrehen
Wer über die Feiertage verreist, sollte die Temperatur auf mindestens 12 Grad einstellen, heißt es. So verhindert man unnötiges Wiederaufheizen, das oft mehr Energie verbrät.
