Schwarz emotional: “This is something very special”

Serious injuries (cruciate ligament rupture, slipped disc) had set Marco Schwarz back in recent years, but now "Blacky" is back - and how! As the leader, the ÖSV star, who had already raced to the podium in Sölden in October, defended his lead in the final and triumphed ahead of Lucas Pinheiro Braathen (BRA) and compatriot Stefan Brennsteiner.