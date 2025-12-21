Furious comeback victory
Schwarz emotional: “This is something very special”
He's done it, he's back on top! Marco Schwarz celebrated his first victory since his comeback at the giant slalom in Alta Badia on Sunday: "This is something very special!"
Serious injuries (cruciate ligament rupture, slipped disc) had set Marco Schwarz back in recent years, but now "Blacky" is back - and how! As the leader, the ÖSV star, who had already raced to the podium in Sölden in October, defended his lead in the final and triumphed ahead of Lucas Pinheiro Braathen (BRA) and compatriot Stefan Brennsteiner.
"I'm mega happy today, I was able to hide my nervousness quite well. I made sure that I kept up my skiing," beamed the 30-year-old Carinthian in the ORF interview. "A lot has happened since my last victory." That's right, because he celebrated his last World Cup success before that on December 22, 2023 - almost exactly two years earlier in the slalom in Madonna di Campiglio.
Schwarz then thanked everyone who had helped him through the "insanely difficult" time following his cruciate ligament rupture.
Knauß: "He has earned it so well"
"That was a difficult second run, he didn't let himself be put off even by small mistakes," said expert Hans Knauß, analyzing Schwarz's triumph. And the former ski racer put it in a nutshell: "He really deserved the win!"
This article has been automatically translated,
read the original article here.
