Sponsor & board gone
Big bang in Wels: “The pain is extremely great!”
What a Christmas bang in Upper Austrian soccer! A dispute at FC Hertha Wels, who have been promoted to the second division, has escalated to such an extent that CEO Roland Golger and his deputy have resigned. Which also means that the club will have to find a new main sponsor by summer 2026.
Far from the great Christmas truce in the trade fair city! Yesterday, second division soccer club FC Hogo Hertha Wels announced that both Supervisory Board Chairman Roland Golger and Deputy Chairman Stephan Holzleitner (Managing Director of main sponsor Hogo) will be stepping down from their positions on December 31. The reason given is irreconcilable differences.
"There are opinions on the board that we don't share. I can't say any more about the underlying reasons. But now it's simply enough," Golger emphasized to the "Krone".
An affair of the heart
He continued: "It was an affair of the heart, I've been with this club since I was eight years old. The pain is very great, I met my best friends and business partners here in soccer. But if it's no longer possible, it's no longer possible!" Which means that Wels will also need a new main sponsor in summer 2026 - the league has already been informed of this.
"The current sponsorship will remain in place until the summer and then it will continue. I'm extremely sorry about the decision, Roland has done a hell of a lot for the club," says managing director Peter Huliak.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
