Wie Europa für kommende Katastrophen lernt

Was neben unterschiedlichen Sprachen und Gesetzen die großen Herausforderungen sind – und wieso Katastrophenvorsorge ohne offene Fehlerkultur nicht funktioniert, darüber spricht Kern ebenso offen, wie über die Verantwortung von Wissenschaft in sicherheitsrelevanten Fragen. Eine Folge, die zeigt, warum Üben Leben retten kann – und warum einfache Antworten in komplexen Krisen selten helfen.