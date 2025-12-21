Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ernstfall üben

Wie Europa für kommende Katastrophen lernt

Podcast
21.12.2025 17:00
Für welche Krisen Österreich und Europa sich wappnen müssen, ist Thema in der aktuellen ...
Für welche Krisen Österreich und Europa sich wappnen müssen, ist Thema in der aktuellen Podcast-Folge.(Bild: AFP/Daniel MIHAILESCU)

Erdbeben, Überflutungen, Chemieunfälle oder Krieg: Was passiert, wenn eine Katastrophe ein Land überfordert und ohne internationale Hilfe nichts mehr geht? In der neuen Folge von „Wiener Wissen“ gibt die Sicherheitsforscherin Eva-Maria Kern einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen europaweiter Katastrophenschutzübungen.

0 Kommentare

Als Präsidentin der Universität der Bundeswehr München erforscht Eva Maria Kern seit Jahren, wie Staaten im Ernstfall zusammenarbeiten können. Im Podcast erzählt sie von groß angelegten EU-Übungen, bei denen die Theorie auf Praxistauglichkeit getestet wird: mit echten Einsatzkräften, realen Evakuierungen und Szenarien, die zeigen, wo Kommunikation, Abläufe und Zuständigkeiten an ihre Grenzen stoßen.

Eva-Maria Kern, Präsidentin der Universität der Bundeswehr München, spricht darüber, wie wir ...
Eva-Maria Kern, Präsidentin der Universität der Bundeswehr München, spricht darüber, wie wir unsere Zukunft sichern.(Bild: UniBw M/Siebold )

Was neben unterschiedlichen Sprachen und Gesetzen die großen Herausforderungen sind – und wieso Katastrophenvorsorge ohne offene Fehlerkultur nicht funktioniert, darüber spricht Kern ebenso offen, wie über die Verantwortung von Wissenschaft in sicherheitsrelevanten Fragen. Eine Folge, die zeigt, warum Üben Leben retten kann – und warum einfache Antworten in komplexen Krisen selten helfen.

Den ganzen Podcast können Sie hier anhören:

Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Viele weitere Folgen finden Sie: hier.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.187 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
120.547 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Salzburg
Millionen-Sponsor verlässt Salzburger Festspiele
99.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Finanzielle Durststrecke droht: Die Wasserfirma steigt mit Ende des Jahres bei den Festspielen ...
Mehr Podcast
Ernstfall üben
Wie Europa für kommende Katastrophen lernt
Folge 22: Orakel
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Folge 21: Edle Herren
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Folge 20: Die Lichter
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Message, Macht, Medien
Schilling flog zur COP30: „Segeln wäre schwierig“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf