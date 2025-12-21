Wie Europa für kommende Katastrophen lernt

Erdbeben, Überflutungen, Chemieunfälle oder Krieg: Was passiert, wenn eine Katastrophe ein Land überfordert und ohne internationale Hilfe nichts mehr geht? In der neuen Folge von „Wiener Wissen“ gibt die Sicherheitsforscherin Eva-Maria Kern einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen europaweiter Katastrophenschutzübungen.
Als Präsidentin der Universität der Bundeswehr München erforscht Eva Maria Kern seit Jahren, wie Staaten im Ernstfall zusammenarbeiten können. Im Podcast erzählt sie von groß angelegten EU-Übungen, bei denen die Theorie auf Praxistauglichkeit getestet wird: mit echten Einsatzkräften, realen Evakuierungen und Szenarien, die zeigen, wo Kommunikation, Abläufe und Zuständigkeiten an ihre Grenzen stoßen.
Was neben unterschiedlichen Sprachen und Gesetzen die großen Herausforderungen sind – und wieso Katastrophenvorsorge ohne offene Fehlerkultur nicht funktioniert, darüber spricht Kern ebenso offen, wie über die Verantwortung von Wissenschaft in sicherheitsrelevanten Fragen. Eine Folge, die zeigt, warum Üben Leben retten kann – und warum einfache Antworten in komplexen Krisen selten helfen.
Den ganzen Podcast können Sie hier anhören:
