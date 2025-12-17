Digitale Fahrpläne: Unklare Kommunikation in Tirol

Missverständliche Kommunikation

Der Eindruck, nicht mehr einbezogen zu werden, entsteht schnell – auch wenn das gar nicht beabsichtigt war. VVT-Pressesprecherin Karin Bachmann betont, dass die Kommunikation missverständlich gewesen sei: „Die Fahrplanaushänge an Haltestellen bleiben in Papierform bestehen.“ Eingestellt werden lediglich die Linienfahrplanfolder. Zudem können Fahrpläne weiterhin in den Kundencentern ausgedruckt werden. „Es ist uns sehr wichtig, dass es hier zu keiner Verschlechterung für unsere Kunden kommt“, sagt Karin Bachmann.