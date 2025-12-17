Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verärgerte Fahrgäste

Digitale Fahrpläne: Unklare Kommunikation in Tirol

Tirol
17.12.2025 06:00
Die missverständliche Ankündigung zur Umstellung auf digitale Fahrpläne sorgte bei vielen ...
Die missverständliche Ankündigung zur Umstellung auf digitale Fahrpläne sorgte bei vielen Fahrgästen für Unmut.(Bild: Christof Birbaumer)

Der öffentliche Verkehr wird Schritt für Schritt digitaler. Für viele ist das bequem. Für andere – vor allem ältere Fahrgäste – wird der Weg von A nach B dadurch jedoch komplizierter. Viele sind verärgert, was aber auch mit der missverständlichen Kommunikation zusammenhängt.

0 Kommentare

Als der Verkehrsverbund Tirol (VVT) ankündigte, den Druck der Linienfahrplanfolder einzustellen, sorgte das bei vielen Bürgern für Verunsicherung. Aus Angst, künftig ohne Informationen dazustehen, meldeten sich zahlreiche Fahrgäste beim VVT und der „Tiroler Krone“.

Eine 79-jährige Leserin beschreibt das Gefühl so: „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich jeder digital auskennt. Ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und habe nicht immer mein Smartphone dabei. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass jeder die gleichen Möglichkeiten besitzt, um am digitalen Ball zu bleiben. Das Alter der Fahrgäste muss berücksichtigt werden. Ich finde diese Änderung fast seniorenfeindlich.“

„Wie soll ich mich zurechtfinden?“
Gerade ältere Menschen planen ihre Wege oft mit festen Routinen. Gedruckte Fahrpläne an Haltestellen sind dabei eine verlässliche Stütze. „Wenn man hört, dass Fahrpläne künftig wegfallen sollen, fragt man sich automatisch: Wie soll ich mich dann noch zurechtfinden?“, kritisiert die Leserin.

Zitat Icon

Die Ankündigung bezüglich der Einstellung der Fahrpläne wurde leider missverstanden. Die Aushänge gibt es natürlich weiterhin.

Karin Bachmann – VVT-Pressesprecherin

Bild: VVT

QR-Codes setzen Smartphones und Internet voraus. Digitale Anzeigen funktionieren nicht überall und können ausfallen. Für viele Fahrgäste bedeutet die Digitalisierung Stress statt Erleichterung.

Missverständliche Kommunikation
Der Eindruck, nicht mehr einbezogen zu werden, entsteht schnell – auch wenn das gar nicht beabsichtigt war. VVT-Pressesprecherin Karin Bachmann betont, dass die Kommunikation missverständlich gewesen sei: „Die Fahrplanaushänge an Haltestellen bleiben in Papierform bestehen.“ Eingestellt werden lediglich die Linienfahrplanfolder. Zudem können Fahrpläne weiterhin in den Kundencentern ausgedruckt werden. „Es ist uns sehr wichtig, dass es hier zu keiner Verschlechterung für unsere Kunden kommt“, sagt Karin Bachmann.

Lesen Sie auch:
Der Bahnhof Sigmundsherberg im Bezirk Horn noch lange vor dem Umbau. 
Ärger am Bahnhof
Gestrandet: „Keine Gnade mit den Bahnpendlern“
16.12.2025
Aus für Bahnbroschüren
Senioren hilflos: Fahrplan gibt‘s nur mehr digital
14.12.2025

Die digitale Zukunft gerecht gestalten
Viele ältere Fahrgäste wünschen sich keine Rückkehr in die Vergangenheit, sondern Lösungen, die einen mitnehmen, anstatt zu überfordern. Umso wichtiger sei es, bei Veränderungen mitzudenken, wie man auch jene abholt, für die der Weg ins Digitale kein selbstverständlicher ist. Denn moderne Mobilität bedeute nicht nur Technik – sondern Sicherheit. Und diese beginne dort, wo man weiß, wie man ans Ziel kommt, sagt ein „Krone“-Leser.

Porträt von Anna Unterleitner
Anna Unterleitner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf